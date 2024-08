NVED – III edizione. Call per coreografi over 30

Scadenza invio candidature: 31 agosto 2024

Mandala Dance Company, compagnia sostenuta dal MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, lancia, per il terzo anno, una Call per la scelta di un nuovo coreografo da produrre e associare nel 2024, attraverso un attento lavoro di scouting e monitoraggio da parte di Paola Sorressa, direttrice artistica, e il supporto di altri esperti del settore.

Il supporto ai giovani coreografi si è infatti concretizzato nel triennio 22/24 attraverso un nuovo format denominato NVED – Nuovi Vettori Evolutivi Danza: un Progetto di residenza creativa con apertura finale che porta ogni anno alla scelta di un nuovo coreografo, per un concreto sviluppo di opportunità a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala: nel 2022 Angelo Egarese, nel 2023 Gianluca Possidente ed Elena Copelli.

Ogni anno tramite call pubblica, per il 2024 aperta dal 5 agosto al 1° settembre, vengono selezionati 3 coreografi over 30 invitati poi presso la sede di Mandala a Ladispoli (RM) nel mese di ottobre, dal 21 al 26 per la call 2024, a tenere laboratori coreografici finalizzati alla produzione di max di 20 minuti di una creazione originale con restituzione pubblica che avverrà il 27 Ottobre nello Spazio Performativo Agorà interno alla sede stessa di Mandala.

Durante la settimana i coreografi avranno a disposizione in esclusiva una sala attrezzata presso la sede stessa, con giornate dedicate al tutoraggio, da parte di Paola Sorressa ed altri coach drammaturghi, registi, coreografi, e altre giornate dedicate all’allestimento audio/luci/video presso lo Spazio Performativo Agorà con tecnico a disposizione.

L’apertura pubblica avverrà alla presenza di una commissione di esperti.

I coreografi scelti lavoreranno con i danzatori di Matrix Pro il Dance Training Program Internazionale di Mandala.

Alla fine dell’evento conclusivo che vedrà protagonisti i lavori di tutti i coreografi coinvolti, ne sarà selezionato solo uno che sarà prodotto entro l’anno in corso da parte di Mandala con regolare contratto a tempo determinato.

Il lavoro coreografico sarà infatti ampliato e riportato sui danzatori della compagnia stessa con un periodo di prove dal 4 all’8 novembre e avrà garantite almeno 3 recite di circuitazione in ambito nazionale, debutto l’8 novembre a Ladispoli nell’ambito del Festival Corrispondenze.

Novità per il 2024 ai tre coreografi selezionati sarà offerto l’alloggio per la settimana dal 21 al 27 ottobre, e poi al coreografo vincitore anche per la settimana dal 4 all’8 novembre.

La coreografia inedita prodotta dovrà avere una durata di max 20 minuti avente come oggetto uno o più aspetti della seguente tematica oggetto del triennio:

Transitions in linea con gli obiettivi e i 5 principi fondamentali dell’Agenda 2030, le 5 P in inglese: people, planet, prosperity, peace, partnership.

Parole chiave: cambiamento, evoluzione, metamorfosi, mutazione, trasformazione.

Macro temi:

1. Le transizioni umane [Human transitions: People and Partnership];

2. La transizione ecologica [Ecological transition: Planet and Prosperity];

3. Le transizioni vibrazionali [Vibrational transitions: Peace].

Particolare attenzione sarà data alle proposte multidisciplinari e multimediali all’insegna dell’essenzialità e dell’eco sostenibilità anche nelle modalità di realizzazione, nell’organizzazione logistica, fino ai costumi di scena.

Per prendere parte alla selezione on line inviare a nved@mandaladancecompany.com entro il 31 agosto:

1. un breve CV artistico;

2. una lettera motivazionale;

3. link video di proprio lavoro coreografico.

Maggiori info su www.mandaladancecompany.com.