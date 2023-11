Nuovo toponimo ‘Piazza Nunzia Munizzi e Barbara Sellini’ a Ponticelli

Si onora la memoria delle due bambine, vittime del massacro di Ponticelli del 2 luglio 1983

È stata pubblicata la delibera di Giunta comunale per l’intitolazione a Nunzia Munizzi e Barbara Sellini della piazza tra via Louis Armstrong e via Walt Disney a Ponticelli.

Ha detto il Vicesindaco e Assessore alla Toponomastica Laura Lieto:

Con questa iniziativa la città ha inteso onorare la memoria delle due bambine di 7 e 10 anni, vittime del massacro di Ponticelli del 2 luglio 1983.

La proposta è stata formulata dal Presidente della Commissione Urbanistica con delega alla Toponomastica, Massimo Pepe, che ha dichiarato: