Nuovo servizio di ARPA Lombardia, nasce Sportello Imprese

Lo Palo: Obiettivi comuni per ambiente e cultura imprenditoriale
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.
Sportello Imprese di ARPA Lombardia: un nuovo punto di riferimento per le aziende lombarde su adempimenti ambientali, autorizzazioni, controlli e obblighi normativi.
Informazioni chiare e aggiornate per supportare una gestione responsabile e sostenibile delle attività produttive.
La Presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lo Palo, afferma:
Altro traguardo raggiunto a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Il nostro obiettivo è dialogare con le imprese virtuose, accorciando così sempre di più le distanze fra istituzioni e cittadini.
Salvaguardare l’ambiente e promuovere la cultura imprenditoriale sostenibile è per noi tassello importante. Promessa mantenuta. ARPA Lombardia c’è.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://sportelloimprese.arpalombardia.it/