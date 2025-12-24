Home Lombardia Regione Lombardia Nuovo servizio di ARPA Lombardia, nasce Sportello Imprese

Lucia Lo Palo, Presidente di ARPA Lombardia

Lo Palo: Obiettivi comuni per ambiente e cultura imprenditoriale

Sportello Imprese di ARPA Lombardia: un nuovo punto di riferimento per le aziende lombarde su adempimenti ambientali, autorizzazioni, controlli e obblighi normativi.

Informazioni chiare e aggiornate per supportare una gestione responsabile e sostenibile delle attività produttive.

La Presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lo Palo, afferma:

Altro traguardo raggiunto a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il nostro obiettivo è dialogare con le imprese virtuose, accorciando così sempre di più le distanze fra istituzioni e cittadini.

Salvaguardare l’ambiente e promuovere la cultura imprenditoriale sostenibile è per noi tassello importante. Promessa mantenuta. ARPA Lombardia c’è.

 

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://sportelloimprese.arpalombardia.it/

