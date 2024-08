Nuovo porto turistico di Paola (CS): presentata proposta progettuale

La conferenza stampa è stata ospitata al Complesso Sant’Agostino

Riceviamo e pubblichiamo.

Ha avuto luogo giovedì primo agosto, alle ore 18:00, presso il Complesso Sant’Agostino a Paola (CS), l’evento di presentazione della proposta di Project Financinang del Raggruppamento Temporaneo di Imprese S.I.L.E.M. Srl – C.E.M. Spa – Soseteg SRL Benefit, soggetto promotore dell’iniziativa.

Alla Presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, l’importante manifestazione in cui è stata presentata alle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, al folto pubblico presente in una sala stracolma la proposta progettuale del RTI S.I.L.E.M. Srl – C.E.M. Spa – Soseteg SRL Benefit, cui farà seguito la pubblicazione dell’avviso pubblico per la realizzazione e la gestione degli interventi necessari.

Un progetto ambizioso quello dell’Amministrazione Comunale della Città del Patrono della Calabria e della Gente di Mare, nato dall’intesa intesa con il Gruppo Ferrovie dello Stato, e finanziato dalla Regione Calabria, che renderà Paola polo di attrazione per tutto il meridione d’Italia.

Un finanziamento da 20 milioni di euro per la costruzione di un porto turistico pensato per accogliere oltre 500 imbarcazioni, che potenzierà il sistema dei trasporti e lo scambio intermodale mare – terra, anello di congiunzione di un bacino di utenza allargato con un indotto commerciale e logistico di importanza strategica.

Un pomeriggio in cui i presenti hanno potuto vedere con i propri occhi le fasi preparatorie che daranno vita a quel sogno che prende forma giorno dopo giorno.

Ai saluti del Padrone di Casa, il Sindaco Giovanni Politano, hanno fatto seguito quelli di Sabrina Mannarino, Consigliere Regionale.

La parola è poi passata a Filippo Brunetti dello Studio Legale Chiomenti ed a Fabio Pavone, Responsabile Unico del Progetto e Dirigente Settore Tecnico, LL.PP. che hanno illustrato gli aspetti tecnici del progetto.

Sono intervenuti altresì Giuseppe Savoia, Direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare FS Sistemi Urbani e Massimiliano Ianni, Segretario Generale CGIL di Cosenza.

Turismo costiero e sistema portuale i temi trattati da Giovanni Calabrese, Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Professionale, Tutela dell’Ambiente e Turismo.

Le conclusioni, sono state affidate al Senatore Fausto Orsomarso ed al Ministro Musumeci, che ha dichiarato:

Le sfide più grandi dovranno essere affrontate proprio al Sud, che ha bisogno di sviluppo tecnologico e scientifico e vuole parlare con l’Europa. La politica del taglio del nastro non funziona più, abbiamo il dovere di alimentare una visione. Cosa vogliamo fare della Calabria? Superata la fase di un’agricoltura a basso reddito e di una industrializzazione che è pura demagogia, dopo decenni di false promesse venute dalla politica di destra e di sinistra, bisogna puntare alle opere concrete, come è questa del Porto di Paola.

Si è quindi rivolto ai presenti in sala, chiedendo la collaborazione di tutti per un progetto territoriale, poiché per costruire un’offerta varia non ci si può limitare ad una politica locale.

La Calabria è un contenitore di emozioni, che gode già del patrimonio turistico, paesaggistico e culinario, e potrà godere presto di un porto da 500 posti; occorrerà creare allora dei progetti complementari, in un circuito tra Sindaci che vedrà la vicinanza del Governo Centrale, che sarà accanto alla Calabria per uscire dalla prigione ideologica della Questione Meridionale.

Ha moderato l’incontro il giornalista già inviato della RAI Pietro Melia.