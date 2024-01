Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Inaugurato stamattina, 9 gennaio, il nuovo Nido trasferito nell’ex ECA a Materdei. Dopo i lavori con risorse comunali, la riqualificazione con i fondi del PNRR che rientra in un progetto più ampio finalizzato a trasformare la struttura in un Polo per l’Infanzia.