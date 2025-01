Nuovo inizio per nuovo anno con debutto del Coro Alter Athestis Choir

In concerto il 4 gennaio nella Chiesa Beato Odorico da Pordenone a Pordenone

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 4 gennaio 2025, ore 16:00, nella Chiesa Beato Odorico da Pordenone, via Beata Domicilla, 2, a Pordenone, si apre l’anno in musica con il primo concerto del nuovo coro Alter Athestis choir compagine corale che si propone di continuare la strada già tracciata dall’Athestis chorus, coro fondato e diretto e dal M° Filippo Maria Bressan attivo dal 1993 al 2008.

Un filo mai spezzato, ripreso da Gian-Luca Zoccatelli, direttore e fondatore di Alter Athestis choir che è stato socio fondatore dell’Athestis chorus ed in esso ha mosso i primi passi come cantante, che riceve idealmente il testimone dallo stesso M. Bressan.

Un debutto tra tradizione e modernità, con prime esecuzioni assolute, che vedrà l’esecuzione di brani tradizionali natalizi originali e rielaborati da Gian-Luca Zoccatelli, di formazione flautistica e di cantante, ha proseguito con la direzione di coro e composizione corale, e Virginio Zoccatelli, di formazione pianistica, ha approfondito lo studio della composizione, già direttore del conservatorio di Udine, ora docente presso il conservatorio di Trieste.

I due fratelli hanno sempre collaborato, esibendosi in diversi concerti come esecutori, Virginio come direttore e Gian-Luca come cantante e flautista. In particolare come compositori hanno inciso proprie musiche per le librerie musicali della Rai, brani strumentali che vengono correntemente utilizzati dai programmi in primo piano e in sottofondo.

Entrambi laureati al DAMS musica all’Università di Bologna, continuano ad approfondire il loro studio a livello musicologico, occupandosi di trascrizioni, in particolare del settecento.

L’Alter Athestis Choir preparato e diretto dal M. Gian-Luca Zoccatelli sarà accompagnato dal’Ensemble dell’Accademia Secolo XXI formato da Enrico Calcagni, oboe, Andrea Scaramella, violino, Nicoletta Sanzin, arpa, Sonia Ballarin, organo, diretti dal M. Virginio Zoccatelli.

Il programma musicale vede l’esecuzione di musiche natalizie originali e tradizionali rielaborate e proposte in prima assoluta e spazia dai brani anonimi del 1582 ‘Congaudeant turba fidelium e Personent hodie’, ai brani della tradizione natalizia Tu scendi dalle stelle di S. Alfonso Maria de’ Liguori (1696 – 1787), In notte placida di Francois Couperin (1668 – 1733), il canto popolare austriaco Astro del ciel, Noël di Michel Corrette per Organo solo, il canto tradizionale tedesco ‘O Tannenbaum’ e il tradizionale inglese ‘Adeste fideles’, a classici come la ‘Pastorale dal Concerto Grosso n. 8’ di Arcangelo Corelli in una versione per violino e organo, ‘Sheep May Safely Graze’ dalla ‘Hunt Cantata, BWV 208, Aria n. 9’ di Johann Sebastian Bach in una versione per oboe e organo e ‘Interlude from A Cerimony of Carols’ di B. Britten per Arpa sola, fino a brani appositamente composti, ‘You are the savior’ di Virginio Zoccatelli, ‘Hodie Christus factus est’ e ‘Dormi Jesu’ di Gianluca Zoccatelli.

Alter Athestis choir è una compagine corale che si propone di continuare la strada già tracciata dall’Athestis chorus, coro fondato e diretto e dal M° Filippo Maria Bressan attivo dal 1993 al 2008. Dettaglio fondamentale è la professionalità dei suoi membri, tutti professionisti della voce.

La maggior parte di loro infatti ha conseguito il diploma in conservatorio in Canto, e alcuni altri membri hanno conseguito diplomi in strumento, coltivando la vocalità. È un filo mai spezzato: Gian-Luca Zoccatelli, il direttore e fondatore di Alter Athestis choir è stato socio fondatore dell’Athestis chorus: nella nuova compagine sono presenti altri ex membri dell’Athestis chorus ancora in attività e nuovi membri accuratamente selezionati. Il numero dei componenti varia a seconda del repertorio e della produzione in cui è coinvolto il coro.

Il concerto del 4 gennaio a Pordenone sarà il primo concerto del nuovo coro: verranno eseguiti brani tradizionali natalizi originali e rielaborati da Gian-Luca Zoccatelli e da Virginio Zoccatelli, già direttore del conservatorio di Udine, ora docente presso il conservatorio di Trieste.

I due fratelli hanno sempre collaborato, esibendosi in diversi concerti come esecutori, Virginio come direttore e Gian-Luca come cantante e flautista. In particolare come compositori hanno inciso proprie musiche per le librerie musicali della Rai, brani strumentali che vengono correntemente utilizzati dai programmi in primo piano e in sottofondo.

Virginio, di formazione pianistica, ha approfondito lo studio della composizione. Gian-Luca, di formazione flautistica e di cantante, ha proseguito con la direzione di coro e composizione corale.

Entrambi laureati al DAMS musica all’Università di Bologna, continuano ad approfondire il loro studio a livello musicologico, occupandosi di trascrizioni, in particolare del settecento. Il 4 gennaio Gian-Luca sarà maestro del coro e Virginio il direttore musicale del concerto.

Alter Athestis Choir

Soprani: Claudia Aldegheri, Laura De Silva, Lucia Fernandez, Annalisa Osti

Alti: Silvia Borella, Chiara Selmo, Anna Maria Zorzi, Chiara Turchetto

Tenori: Enrico Bisetto, Nicolò Pasello, Eduardo Rampoldi, Joao Aurelio

Bassi: Gionni Asolari, Paolo Baltieri, Anton Luongo, Renzo Spada

Direttore del Coro Gian Luca Zoccatelli

Ensemble dell’Accademia Secolo XXI

Oboe, Enrico Calcagni

Violino, Andrea Scaramella

Arpa, Nicoletta Sanzin

Organo, Sonia Ballarin

Direttore Virginio Zoccatelli