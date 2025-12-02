Nuovo deposito via Campegna a Napoli: hub tecnologico accelera Linea 6

La nuova stazione Campegna collegherà Bagnoli alla Linea 6 e, attraverso questa, alla linea 1

Il Comune di Napoli e il Concessionario Hitachi Rail hanno firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito della Linea 6 e della stazione Campegna, tassello fondamentale per garantire la piena funzionalità della linea già realizzata e per il suo prolungamento verso Bagnoli e Posillipo.

Il nuovo deposito ferroviario, che sarà destinato alla manutenzione e alla sosta dei treni, include un hub operativo e tecnologico.

Questa infrastruttura è cruciale per garantire elevati standard di qualità del servizio e incrementare le frequenze fino a 4,5 minuti, migliorando sensibilmente la mobilità urbana.

Il deposito sorgerà su una superficie di circa 110.000 mq nelle aree attigue alla stazione FS di Campi Flegrei e comprenderà diversi edifici, tra cui una nuova sala di controllo del traffico della linea metropolitana.

L’accordo prevede, inoltre, interventi di riqualificazione e ricucitura urbana delle aree interessate dai lavori, con un progetto orientato alla sostenibilità grazie all’impiego di materiali innovativi, tecnologie avanzate e impianti ad alta efficienza energetica.

A completare il piano, la realizzazione della nuova stazione Campegna, che consentirà di collegare il quartiere Bagnoli, parte occidentale della città e zona ad alta densità abitativa, alla linea 6 e, attraverso questa, alla linea 1.

Il valore del contratto è di circa 630 milioni di euro, con una tempistica di poco più di 7 anni per il completamento dell’opera.

Le opere previste, insieme alla flotta di 22 nuovi treni in costruzione presso gli stabilimenti di Hitachi Rail, rappresentano la fase conclusiva della Concessione per la Linea 6, che raggiungerà così la configurazione finale prevista dal Piano Comunale dei Trasporti.

L’opera sarà realizzata in due fasi: una prima, immediatamente realizzabile attraverso i finanziamenti esistenti, circa 325 milioni di euro tra fondi del MIT e dello Sviluppo e Coesione, con i quali sarà possibile realizzare il collegamento alla stazione Mostra e Officina; una seconda fase per il quale il Comune ha già chiesto i finanziamenti al Ministero.

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli:

La firma di questo contratto rappresenta un passo decisivo per il completamento della Linea 6, un’infrastruttura strategica che contribuirà a trasformare la mobilità della nostra città. È un investimento importante, frutto di una collaborazione virtuosa tra Comune e Hitachi Rail, che conferma la volontà di rendere Napoli sempre più moderna, connessa e attenta all’ambiente.

Domenico Lanciotto, Senior Vice President Turnkey & O&M, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante, LoB Signalling and Rail Solutions, Hitachi Rail:

Siamo particolarmente soddisfatti di questo contratto, che integra tecnologia e sostenibilità, in linea con la nostra missione di migliorare la qualità della vita delle persone. Siamo dunque orgogliosi di lavorare al fianco del Comune di Napoli con l’obiettivo condiviso di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza di viaggio sicura, integrata e confortevole.

