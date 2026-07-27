Nuovo bando per dottorato di ricerca sulla meeting industry

Il progetto, promosso da Convention Bureau Italia con Università degli Studi Internazionali di Roma, Federcongressi&eventi e i principali centri congressi italiani, punta a formare una nuova generazione di ricercatori al servizio dell’innovazione del settore

Riceviamo e pubblichiamo.

Da oggi è possibile candidarsi al nuovo dottorato di ricerca italiano interamente dedicato alla meeting industry.

Un’iniziativa unica nel panorama nazionale, nata per portare in modo strutturato ricerca scientifica, innovazione e analisi dei dati all’interno di uno dei comparti strategici del turismo italiano.

Il progetto è promosso da Convention Bureau Italia nell’ambito di Italian Knowledge Leaders, in collaborazione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma (Unint), Federcongressi&eventi e con il sostegno dei principali centri congressi italiani – Veronafiere S.p.A, Bologna Fiere Group, Padova Hall S.p.A., Italian Exhibition Group Spa, Riva del Garda Fierecongressi , Roma Convention Center “La Nuvola” – che parteciperanno attivamente alla definizione delle linee di ricerca e delle priorità strategiche del settore.

Il nuovo bando, pubblicato dall’Università, apre ufficialmente la selezione del secondo ciclo del percorso di dottorato, destinato a formare figure altamente specializzate capaci di mettere ricerca, dati e innovazione al servizio della crescita della meeting industry.

Carlotta Ferrari, Presidente di Convention Bureau Italia, spiega:

Per anni il settore congressuale è stato raccontato soprattutto attraverso i suoi risultati economici. Oggi vogliamo fare un passo ulteriore: costruire conoscenza scientifica, produrre dati e sviluppare strumenti che aiutino imprese e destinazioni a prendere decisioni sempre più efficaci. Questo dottorato rappresenta un investimento sul futuro della meeting industry italiana e sulla sua capacità di innovare.

Ad accompagnare il progetto sarà un network composto dai principali operatori del settore, che contribuiranno alla definizione delle priorità di ricerca e al trasferimento dei risultati verso il mercato.

Ferrari conclude:

Il dialogo tra università e imprese è una delle sfide decisive per la competitività del nostro settore. Con questo progetto vogliamo creare un ecosistema permanente in cui ricerca accademica e industria congressuale crescano insieme, contribuendo a rafforzare la leadership internazionale dell’Italia.

Qui il link al bando: https://www.unint.eu/ricerca/dottorato-di-ricerca/