Nuove tariffe agevolate e attività alle Gallerie dell’Accademia Venezia

Percorsi per grandi e i piccini, visite a tu per tu con i celebri capolavori e biglietti agevolati per inebriarsi di bellezza

Riceviamo e pubblichiamo.

Ammirare la ‘Tempesta’ del Giorgione nell’assoluto silenzio, partecipare al ‘Convito in casa di Levi’ del Veronese o contemplare ‘Sansone e Dalila’ di Giulia Lama, una delle ultime acquisizioni delle Gallerie dell’Accademia.

Da oggi chi volesse assicurarsi un incontro a tu per tu con i grandi capolavori o condividere questa esperienza con gli amici o in gruppo lo può fare grazie alle nuove tariffe ridotte, pensate per andare incontro alle esigenze di pubblici diversi.

Tra le opportunità previste c’è quella di entrare per primi nelle sale del museo con un biglietto a 10 euro o quella a 22 euro per chi desidera perdersi per due giorni dell’anno tra i meravigliosi Tintoretto, Tiziano, Tiepolo, Carpaccio, solo per citarne alcuni.

Non è finita. Invece del classico aperitivo, perché non lasciarsi inebriare dalla bellezza delle ‘Quattro visioni dell’Aldilà’ di Bosch o abbagliare dal candore delle sculture di Canova con l’Arteritivo riservato ai giovani dai 26 ai 35 anni?

Infine, per la prima volta, i gruppi dai dieci ai 25 partecipanti potranno accedere a 12 euro per fruire tutti insieme della collezione.

Giulio Manieri Elia, Direttore delle Gallerie dell’Accademia, ha detto:

Attraverso le quattro nuove tipologie di biglietto, il museo vuole rafforzare il rapporto con i suoi diversi pubblici promuovendo un’accessibilità ad ampio spettro, dedicata a chi desidera un’esperienza unica. Le proposte sono frutto di un’attenzione particolare verso chi già ci frequenta e chi invece invitiamo a scoprirci.

Le tariffe agevolate

Il biglietto Prima mattina o early morning, riservato a chi acquista l’accesso dalle 8:15 alle 9:00, permette di godersi il museo nei momenti di grande pace e tranquillità.

Il 2 giorni è dedicato a chi vuole esplorare la collezione in due diversi momenti dell’anno.

L’Arteritivo è rivolto alla fascia di età tra i 26 e i 35 anni: acquistando il biglietto agevolato di 10 euro è possibile visitare il museo tra le 17:15 e le 19:00, prima del classico aperitivo.

Infine, il biglietto Insieme, riservato a gruppi dai 10 ai 25 adulti, permette a 12 euro di accedere alla collezione insieme ai propri amici.

Attività gratuite

Le Gallerie dell’Accademia integrano poi i servizi educativi offerti da Aster accogliendo il pubblico con una serie di nuove attività gratuite dedicate ad adulti e a bambini e visite guidate, incluse nel biglietto di ingresso.

Per le famiglie è inoltre possibile organizzare una visita guidata per i genitori e, in contemporanea, un laboratorio didattico per i più piccoli.

A febbraio si può approfittare di ben nove giorni dedicati a diverse visite guidate e altrettanti a laboratori didattici. Il personale delle Gallerie dell’Accademia propone, infatti visite, guidate gratuite per adulti con l’iniziativa ‘Scoprendo le Gallerie’.

I temi degli incontri spaziano dalle donne pittrici del Settecento alle rovine antiche dei dipinti, dalle maschere alle rappresentazioni del potere, fino a esplorare le appassionanti vite di artisti come Hayez o singoli capolavori come il ‘Castigo dei Serpenti’ di Tiepolo.

Per bambine e bambini le Gallerie al giovedì e al sabato si trasformano in un gigantesco giardino di colori e fantasia, un vero e proprio labirinto di storie custodito nei capolavori.

Nel corso degli incontri i piccoli potranno conoscere e fare esperienza delle tecniche artistiche scoprendo l’origine e la creazione dei colori, la provenienza dei pigmenti, i materiali da cui venivano estratti e molto altro.

Una volta acquisita familiarità con le diverse tonalità cromatiche, i bambini saranno coinvolti in un’intrigante caccia ai colori nelle opere esposte.

Nel mese del Carnevale non può mancare il Laboratorio plasmabile rivolto ad adulti e bambini. I partecipanti potranno liberare la loro creatività lavorando con materiali plastici forniti dal museo, creando le proprie opere e lasciandosi ispirare dai numerosi capolavori che li circondano.

Per ogni dettaglio:

https://www.gallerieaccademia.it/scoprendo-le-gallerie-visite-guidate-dicembre-2023-gennaio-2024

Calendario visite guidate

Giovedì 8 febbraio 2024

ore 15:00 Collezionare arte a Venezia nel Seicento

Sabato 10 febbraio 2024

ore 11:00 Committenza e arte: opere pubbliche e rappresentazioni del potere

ore 15:00 Svago a Venezia: rappresentazioni festive nei dipinti delle collezioni museali; in contemporanea l’attività: Le maschere e il carnevale

ore 16:00 Le rovine antiche nei dipinti delle collezioni museali

Martedì 13 febbraio 2024

ore 15:00 Hayez in sala 11

Giovedì 15 febbraio 2024

ore 15:00 Non solo Tiepolo: la pittura a Venezia nel Settecento

Sabato 17 febbraio 2024

ore 11:00 A passeggio tra i capolavori del museo

ore 15:00 Pietro Longhi e la pittura del Settecento

ore 16:00 Nascita e affermazione di un genere: la pittura di paesaggio nei dipinti delle collezioni museali

Martedì 20 febbraio 2024

ore 15:00 Il Castigo dei serpenti di Tiepolo

Giovedì 22 febbraio 2024

ore 15:00 Lo spazio e il tempo nella pittura tardogotica e rinascimentale

Sabato 24 febbraio 2024

ore 15:00 Le rovine antiche nei dipinti delle collezioni museali; in contemporanea il workshop: Il colore blu

Martedì 27 febbraio 2024

ore 15:00 Tiepolo in sala 2

Le attività sono gratuite con l’acquisto del biglietto di ingresso. La guida attenderà i visitatori alla portineria delle Gallerie dell’Accademia.

Per informazioni e prenotazioni, consigliate ma non obbligatorie, chiamare: 0415222247

Calendario dei laboratori didattici per i bambini

Sabato 10 febbraio 2024

ore 15:00 Le maschere e il carnevale

Sabato 24 febbraio 2024

ore 15:00 Il colore blu

Calendario laboratori per adulti e bambini

Giovedì 8 e giovedì 15 febbraio 2024

a partire dalle 14:00

Per informazioni e prenotazioni, consigliate ma non obbligatorie, chiamare: 0415222247. Le attività sono comprese nel biglietto, gratuito per under 18.

Novità biglietti agevolati

• Prima mattina € 10,00 (euro dieci/00) biglietto individuale acquistabile tra le 8:15 e le 9:00 con ultimo ingresso non oltre le 9:15, introduzione in via sperimentale per 1 anno;

• 2 giorni € 22,00 (euro ventidue/00) biglietto individuale valido 2 giorni nell’anno solare, introduzione in via sperimentale per 1 anno;

• Arteritivo € 10,00 (euro dieci/00) biglietto individuale al costo di 10,00€, dedicato all’utenza 26 – 35 anni non compiuti, da applicare un giorno a settimana nella fascia oraria 17:15-19:00 con ultimo ingresso non oltre le 18:15 (introduzione in via sperimentale per 1 anno;

• Insieme € 12,00 (euro dodici/00) biglietto individuale al costo di 12 euro, dedicato ai gruppi di almeno 10 e massimo 30 adulti sopra i 26 anni introduzione in via sperimentale per 1 anno.