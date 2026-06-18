Nuove risorse treni storici campani e prolungamento AV Salerno – Sapri

Prosecuzione per il triennio 2026/2028 delle Azioni di Mobilità turistica
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha deliberato la prosecuzione per il triennio 2026/2028 delle Azioni di Mobilità turistica riferite alle iniziative “Treni storici Campania” e “Prolungamento AV Salerno – Sapri”.
Entrambi i progetti costituiscono uno spazio promozionale itinerante che consente, tra l’altro, la valorizzazione di aree interne contribuendo al loro sviluppo e riqualificazione, favorendo la mobilità collettiva, disincentivando l’uso del mezzo proprio nelle aree a maggiore richiamo turistico.
L’Assessore al Turismo e Promozione del territorio, Vincenzo Maraio, ha dichiarato:
Perseguiamo nell’obiettivo primario di promuovere le aree interne come destinazione turistica integrata per contrastare lo spopolamento e decongestionare i grandi flussi turistici.
Così il Vicepresidente e Assessore ai Trasporti, Mario Casillo:
La Regione Campania conferma il proprio impegno a sostegno dei collegamenti ferroviari ritenuti strategici per cittadini, pendolari e turisti, e monitorerà con attenzione l’efficienza dei servizi.
Nello specifico, è stato programmato, a valere sul PSC Campania, l’importo fino a € 3.420.000,00 per la realizzazione delle azioni di cui al Piano di Mobilità Turistica 2026/2028, di cui € 2.700.000,00 per l’iniziativa “Treni storici Campania” ed € 720.000,00 per il “Prolungamento AV Salerno – Sapri”.
Confermato Acamir quale soggetto attuatore degli interventi il compito di assumere tutte le iniziative idonee al conseguimento delle finalità sottese al Piano, compresa l’attività di monitoraggio e verifica del gradimento sui servizi resi.