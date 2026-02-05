Nuove norme per la dichiarazione IVA a zero

Dal 2026 si considera omessa e, se non viene presentata, l’Agenzia è autorizzata ad emettere direttamente la cartella

La nuova norma prevede che se si presenta la dichiarazione IVA cosiddetta a zero, per evitare l’allungamento dei termini di accertamento, non compilando i quadri, pur avendo operazioni da dichiarare, si considera comunque omessa tale disposizione.

Questo ha due conseguenze sostanziali, non si evita l’allungamento dei termini per omessa presentazione ai fini dell’accertamento e non si evita il reato di omessa dichiarazione.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia presentata, l’ufficio è autorizzato a emettere direttamente la cartella, senza emettere l’accertamento e, in più, non vengono riconosciuti i crediti della dichiarazione precedente da riportare a nuovo, pur avendo tale dato a disposizione.

Non si potrà pagare con compensazione e la sanzione sarà del 120%.

Negare un credito dell’anno precedente già acquisito è semplicemente una disposizione irragionevole e altamente punitiva.

Altro diritto negato, prima previsto, è che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione sia in fase di comunicazione dell’avviso bonario, sia sui ruoli, così come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Un ulteriore regalo è la sanzione, che non sarà quella del 25%, ma quella amministrativa del 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 come previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione verrà ridotta a 1/3 nel caso si effettui il pagamento nei termini dell’avviso.

L’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. 471/97, introdotto per favorire la spontaneità nella regolarizzazione delle violazioni dichiarative IVA, consentiva l’applicazione di una sanzione ridotta a un minimo, che è un quarto di quello edittale, per la dichiarazione IVA tardiva o integrativa, se presentata entro i termini stabiliti per la dichiarazione successiva o per l’integrativa, beneficiando del principio di favor rei ed evitando il cumulo con le sanzioni per omessa presentazione/pagamento, ma, soprattutto, consentendo di applicare una sanzione più mite, ovvero fino a un quarto del minimo, rispetto al passato, promuovendo la compliance fiscale.

Tale norma non sarà più applicabile, quindi sarà inutile presentare la dichiarazione entro quella successiva per usufruire della riduzione delle sanzioni a 1/4 del minimo.

Norme punitive e sempre più stringenti.

Il comma 111 della Legge 199/2025 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 01/01/2026, conferisce ancora più potere all’Agenzia delle entrate e sempre meno spazio ai contribuenti, ormai in una morsa che non lascia scampo.

La nuova norma dopo l’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha inserito l’Art. 54-bis.1. – Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse – che reciuta quanto segue: