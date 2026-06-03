Nuova sede per Uffici Protocollo Generale e Albo Pretorio di Napoli

Trasferimento in Piazza Cavour
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi comunali, gli Uffici del Protocollo Generale e Albo Pretorio cambiano sede.
Dettagli della Nuova Sede e Operatività
• Decorrenza: Da lunedì 8 giugno 2026 tutti i servizi saranno attivi esclusivamente presso i nuovi locali di Piazza Cavour n. 42 – Piano Ammezzato.
Orari di Apertura al Pubblico
Il servizio di Front Office per il Protocollo Generale e l’Albo, incluso il ritiro degli Atti Giudiziari, osserverà il seguente orario:
• giorni: dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi;
• orario: dalle ore 8:30 alle ore 13:00.