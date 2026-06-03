Home Campania Comune di Napoli Nuova sede per Uffici Protocollo Generale e Albo Pretorio di Napoli

Nuova sede per Uffici Protocollo Generale e Albo Pretorio di Napoli

Di
Redazione
-
Comune di Napoli

Trasferimento in Piazza Cavour

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi comunali, gli Uffici del Protocollo Generale e Albo Pretorio cambiano sede.

Dettagli della Nuova Sede e Operatività

• Decorrenza: Da lunedì 8 giugno 2026 tutti i servizi saranno attivi esclusivamente presso i nuovi locali di Piazza Cavour n. 42 – Piano Ammezzato.

Orari di Apertura al Pubblico

Il servizio di Front Office per il Protocollo Generale e l’Albo, incluso il ritiro degli Atti Giudiziari, osserverà il seguente orario:
• giorni: dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi;
• orario: dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE