Nuova palestra a Firenze, Giani all’apertura del cantiere

Abbiamo contribuito con circa 400 mila euro alla realizzazione dell’intervento del Comune di Firenze che si pone come qualificante per la promozione dello sport nel rapporto con la scuola, con l’importante spazio per disabili e l’attenzione alle nuove tecnologie costruttive come la bioedilizia e all’efficienza energetica.

La nuova palestra finanziata, per quanto riguarda il contributo regionale, con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, è uno degli interventi con cui la Regione sostiene le iniziative degli enti locali per avvicinare lo sport ai cittadini e promuovere stili di vita sani.