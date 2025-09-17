Nuova apertura alla scuola dell’infanzia Vanvitelli di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolto oggi il sopralluogo presso la scuola dell’infanzia Vanvitelli, che da quest’anno scolastico potrà contare su una novità importante: l’attivazione di una sezione Primavera dedicata a 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L’intervento si inserisce in un territorio caratterizzato da una forte domanda di servizi educativi e da lunghe liste d’attesa. La nuova sezione, insieme alla scuola dell’infanzia già attiva, rappresenta dunque una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, garantendo spazi di qualità e inclusione per i più piccoli.

L’Assessore all’Istruzione Maura Striano ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti che i lavori si siano conclusi in tempi record perché questo ci consente di inaugurare una struttura d’eccellenza, capace non solo di accogliere tutti i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia senza lasciare fuori nessuno, ma anche di aprire un nuovo spazio dedicato ai più piccoli con la sezione Primavera.

Grazie a questo intervento, la scuola dell’infanzia Vanvitelli si conferma un punto di riferimento educativo sul territorio.