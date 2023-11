‘Nun me piace. Anacronismi in croce’ al Teatro Spazio 18b

In scena a Roma dal 30 novembre al 3 dicembre

Debutta in prima assoluta, dal 30 novembre al 3 dicembre, al Teatro Spazio 18b di Roma, ‘Nun me piace. Anacronismi in croce’, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Marzia Ercolani.

Il mondo e la poetica raffinata della drammaturga viene questa volta incarnata sul palco da Luigi Acunzo.

Nulla è più umano del bisogno del rito. Niente è mondialmente condiviso come le ricorrenze religiose, con i loro usi, i loro costumi, e le figure consacrate ad essere protagoniste assolute di contante celebrazioni.

A prendere la parola è uno dei protagonisti più gettonati del panorama rituale sacro, venerata e inviolabile star alle prese con una crisi esistenziale.

A prendere parola è prima di tutto un figlio, un figlio che non può più rimandare un confronto con il padre e con il presente in cui è costretto a rinascere.

Un omaggio al ‘presebbio’ eduardiano, un omaggio a ‘Il Vangelo secondo Gesù Cristo’ di J. Saramago, un omaggio all’arte di interpretare un ruolo, un omaggio a tanti poveri e straordinari Cristi, a quell’umanità nata nelle capanne, nei sobborghi, nelle periferie del mondo dalle quali, ogni tanto, anime fameliche di riscatto si ergono su tutto, accecando ogni ombra con il loro splendore, quel tutto avido e giudicante che se non può contrastare tanta meraviglia, la celebra, la adora, la fagocita, consegnando corone e plausi mentre issa sistematicamente l’ennesima croce.

Orario spettacoli

dal giovedì al sabato ore 20:30

domenica ore 18:00

Biglietto:

intero euro 18,00

ridotto euro 13,00

tessera associativa euro 2,00

Teatro Spazio 18B

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B

00145 Roma – zona Garbatella

Prenotazione obbligatoria

Tel. 06-92594210

WhatsApp 333-3305794

Contatti

info@spazio18b.com

www.spazio18b.com