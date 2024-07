Nucleare: presentato a Mantova nuovo componente Belleli Energy CPE

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Belleli Energy CPE, azienda mantovana che rappresenta una eccellenza mondiale nel campo della ricerca e dell’innovazione a livello energetico, ha presentato oggi il componente che entrerà a far parte del progetto sperimentale internazionale del rettore a fusione nucleare ITER attualmente in fase di costruzione a Cadarache in Francia.

Conosco da tempo il progetto francese grazie alla presenza del mio compagno, direttore della Businnes Unit di Ingegneria all’azienda mantovana Comes S.p.A. che collabora dal 2020 a questo grande programma.

E oggi sono profondamente orgogliosa per la presenza e il ruolo di queste due realtà mantovane all’avanguardia mondiale nella progettazione industriale e scientifica.