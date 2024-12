Novità e approfondimenti sulla Revisione legale: convegno ODCEC Salerno

Appuntamento il 18 dicembre al Saint Joseph Hotel

È dedicato alla ‘Revisione legale: novità e approfondimenti’ l’ultimo convegno del 2024 promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ODCEC, di Salerno e in programma mercoledì 18 dicembre dalle ore 14:30 presso il Saint Joseph Hotel in via S. Allende a Salerno.

All’incontro, che sarà introdotto e moderato dal Consigliere Nazionale con delega ai sistemi di controllo e revisione legale Gian Luca Ancarani, interverranno Nicola Cavalluzzo, presidente della Commissione CNDCEC ‘Principi di comportamento organo di controllo società non quotate’, Massimo Boidi, componente della stessa Commissione, Salvatore Giordano, Dottore commercialista e Revisore legale ODCEC di Salerno.

I rapporti tra collegio sindacale e revisore legale, i controlli di qualità, il tema dell’indipendenza e l’attività preliminare all’assunzione dell’incarico, i doveri e responsabilità dell’organo di controllo saranno gli argomenti al centro del convegno in cui si farà anche il punto sullo stato dell’arte delle modifiche all’art 2407 del Codice Civile, ovvero su una nuova e più congrua perimetrazione della responsabilità dei professionisti nello svolgimento dell’incarico di Sindaci e Revisori.

Il Presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave commenta: