Nove Azzurri in gara agli Europei di Paraclimbing a Villars

Sabato 24 e domenica 25 agosto Villars, in Svizzera, diventerà il palcoscenico internazionale per i Campionati Europei di Paraclimbing.

Sarà infatti questa disciplina che darà il via all’importante competizione continentale, a cui seguiranno nei giorni successivi gli Europei di Lead, Boulder e Speed.

Sono 9 gli atleti convocati per tenere alto il tricolore: Chiara Cavina, Four Climbers Bologna, per la categoria RP2, oro in Coppa del Mondo ad Innsbruck; Nadia Bredice, Arco Climbing, per la categoria B1, anche lei oro a Innsbruck; Lucia Capovilla, Arco Climbing per la categoria AU2, argento a Innsbruck ea Salt Lake City; Elisa Martin, Teste di Pietra per la categoria RP3, bronzo a Innsbruck; Fiamma Cocchi, Stone Monkey Firenze, per la categoria AL2; Tommaso Mazzotti (Vertical Forlì, per la categoria AL1; David Kammerer, AVS Bruneck, per la categoria AL2, oro a Salt Lake City; Michele Maggioni, Kundalini Milano, sempre per la categoria AL2; Simone Salvagnin, El Maneton Schio, per la categoria B2, quarto ad Innsbruck.

Lo staff della Nazionale che accompagna gli atleti è composto dalla DT della Nazionale Paraclimbing, Cristina Cascone, dal mental coach Luca Montanari e dal tracciatore Marco Giorgio.

Dopo i podi guadagnati nelle prime due tappe di Coppa del Mondo c’è grande aspettativa per le prestazioni degli azzurri in questi Europei.

Si tratta della seconda esperienza internazionale per alcuni atleti, Mazzotti, Cocchi, Maggioni, che saranno senz’altro sostenuti e supportati da tutto lo staff e dai compagni di squadra più avvezzi a questo tipo di competizione, che coinvolge il fior fiore dei paraclimber di tutto il continente.

Ma ecco il programma di gara: sabato 24 agosto alle ore 12:00 partiranno le qualifiche delle varie categorie. Domenica 25 sarà il momento delle agognate finali, che inizieranno alle ore 12:00.

Un caloroso in bocca al lupo ai nostri alfieri azzurri!