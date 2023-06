Nova Siri (MT) sede centrale Campionato Nazionale Sport&Go!

10 scudetti per 64 squadre fra Kids e Giovanissimi. Si gioca dal 15 al 18 giugno a calcio a 5, calcio a 7, minibasket, minivolley. Anche il triathlon di atletica sarà decisivo

È festa lucana per le 64 squadre del CSI qualificatesi per rincorrere i dieci scudetti negli sport di squadra Under 10 e Under 12.

La costa lucana ionica metapontina ospita a Nova Siri (MT) e dintorni, da oggi, 14 giugno, fino a domenica, i 635 finalisti del Campionato Nazionale Sport&Go!.

Si tratta del consolidato progetto a livello nazionale che il CSI promuove per far crescere in maniera polisportiva i suoi ragazzi. I Kids, gli Under 10, nei 4 giorni di gare giocheranno per 4 campionati, calcio a 5, a 7, basket 4×4, minivolley, mentre i Giovanissimi, Under 12, si sfideranno per conquistare altri sei titoli, supervolley 4×4 maschile e mista e volley 6×6, e ancora nel calcio a 5, a 7 e nel minibasket.

Quaranta gli arbitri impegnati nelle 143 gare necessarie per assegnare gli ambiti titoli nazionali.

Il bello è che non sarà sufficiente realizzare gol, canestri e schiacciate. In questo progetto, infatti, valgono anche i risultati e i punti aggiunti dal triathlon atletico, corsa 60 mt, salto in lungo, lancio del vortex.

La somma fra quelli ottenuti nelle partite delle discipline base di squadra e quelli che domani scaturiranno sul tartan dello Stadio ‘Michele Lo Russo’ in Bernalda (MT) stabilirà la classifica finale della manifestazione.

Saluta così i finalisti il Presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio:

Sogno che i nostri piccoli atleti possano vivere questo evento con la gioia nel cuore e che possano essere felici in questo appuntamento che unisce al gioco la festa. Con l’auspicio che possa rimanere tra i ricordi più belli ad accompagnare la vita di ciascuno di loro.

Fra tutti i Campionati Nazionali del CSI, questo di Sport&Go! 2023 è quello che finora vede iscritte più regioni italiane: ben 16, con una buona ripartizione nella distribuzione geografica di atleti, in totale 166 femmine e 469 maschi.

Dal Nord arrivano 265 finalisti, con l’Emilia-Romagna in pole position, 88 finalisti, seguita da Lombardia e Liguria. Il Sud vedrà in campo 188 suoi ragazzi, principalmente pugliesi, 68, lucani, 62, e campani.

Il Centro Italia schiera in campo 123 maglie, dagli accenti toscani, laziali, abruzzesi, umbri e marchigiani. La Sicilia può contare su 7 squadre e 59 ‘picciriddi’, pronti a giocarsi le proprie chance tricolori.

A livello provinciale è Modena la città più presente alla foce del Sinni, con sei squadre e 63 atleti. Subito dietro Perugia, Milano e Bari.

La regione ospitante punta al titolo con 6 squadre: Potenza schiera tre squadre, due nel calcio a 5, U10 e U12, e una nel minivolley, U10. Matera ha un quintetto, Riva dei Greci, di Bernalda in corsa nel minibasket, Giovanissimi, dove compaiono in finale anche i minicestisti della Normanna BK Melfi.

Nel volley misto U12, le chances lucane sono affidate al quartetto melfitano dell’Olimpia Volley.

Quartier generale dell’intera manifestazione sarà il Villaggio ‘Giardini d’Oriente’ a Nova Siri, località balneare sul Mar Ionio, che ospiterà nei suoi 7 campi di gioco gran parte delle gare giovanili.

Gli altri impianti di gioco sono dislocati invece nei Comuni di Tursi, Policoro e Bernalda, patrocinatori dell’evento sportivo assieme alla Provincia di Matera, al Comune di Nova Siri e alla Regione Basilicata, con la partecipazione di APT Basilicata, Pellicano Verde SpA e Croce Rossa Italiana – Basilicata.