‘Notti della Meraviglia’, ultimo appuntamento

Il 19 agosto apertura serale straordinaria del Palazzo Reale con visite di approfondimento e affaccio mozzafiato dalla Sala della Vista

Affacciarsi sul Parco Reale al chiarore della luna, attraversare le Sale delle mostre per essere rapiti dalle suggestioni delle opere esposte, percorrere gli Appartamenti reali circondati dal fascino dell’atmosfera serale.

La magia della Reggia di Caserta dopo il tramonto si svela in un appuntamento conclusivo: venerdì 19 agosto c’è l’ultima apertura serale straordinaria delle ‘Notti della Meraviglia’.

Dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:15, sarà possibile visitare le mostre ‘Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta’ e ‘Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta’ e gli Appartamenti Reali.

Il pubblico della sera, passo dopo passo, potrà scoprire il Primo piano del Palazzo Reale, scrigno di infinita bellezza.

Dopo aver salito lo Scalone Reale, ad attendere il pubblico ci sarà l’esposizione negli Appartamenti della Regina che raccoglie oltre 150 rappresentazioni dei giardini nel corso dei secoli.

Nell’articolarsi delle sezioni sono presentate numerose opere, in molti casi inedite, provenienti da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed europee, oltre che da collezioni private, biblioteche e altri istituti pubblici di artisti del calibro di Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Paolo Anesi, Pietro e Gianlorenzo Bernini, Hubert Robert, Hendrick van Cleve III, Jules-César-Denis van Loo, Giusto Utens, Joseph Heintz il giovane e, naturalmente, Jacob Philipp Hackert.

Alla fine del percorso della mostra sarà possibile affacciarsi dal balcone della sala della Vista e da lì godere della bellezza del Parco Reale illuminato dalla luna. Un’occasione unica per godere di uno spettacolo mozzafiato!

L’esposizione Frammenti di Paradiso sarà al centro di un’interessante visita di approfondimento inclusa nel costo del biglietto di ingresso.

In tre turni, alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30, sarà possibile scoprire curiosità e dettagli delle opere con un esperto.

Durata della visita di approfondimento circa un’ora, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata allo 0823-448084.

Gli interessati/prenotati dovranno recarsi 10 minuti prima all’info Point Opera Laboratori al Cancello centrale del Museo.

Dopo aver lasciato le Sale della Regina, sarà possibile proseguire nella Cappella Palatina con la mostra ‘Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta’. La mostra racconta il cerimoniale delle nascite dei reali al tempo dei Borbone, partendo dal ritrovamento nei depositi del Museo del ritratto in marmo di un neonato a grandezza naturale opera di Giuseppe Sanmartino, identificato con il Real Infante Carlo Tito di Borbone.

Il pubblico potrà attraversare, quindi, gli ambienti di Corte degli Appartamenti Reali: dalle Sale di rappresentanza a quelle ad uso più intimo dei regnanti, concludendo con la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe. L’itinerario consentirà di apprezzare, inoltre, 21 opere della collezione ‘Terrae Motus’ nell’allestimento inaugurato due anni fa.

Aperta anche la buvette Consorzio Daman del Museo con la possibilità di fare una degustazione e bere un drink circondati dalla bellezza.

Il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie. I ticket, al costo di €7,00, sono in vendita su TicketOne e la sera dell’iniziativa in sede fino ad esaurimento disponibilità. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nell’abbonamento alla Reggia di Caserta. Per i titolari di ReggiaCard2022 non è prevista prenotazione.

Si ricorda che il percorso di visita richiede un tempo di percorrenza complessivo di oltre un’ora. Per chi sceglie i biglietti relativi alle ultime fasce orarie, si suggerisce di accedere celermente al piano superiore al fine di garantirsi l’accesso a tutti gli spazi museali.

Il Teatro di Corte e il Parco Reale saranno chiusi.