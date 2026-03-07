‘Notte Morricone’ al Teatro Biondo

Il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto omaggia Ennio Morricone attraverso un immaginifico spettacolo di teatrodanza che incrocia musica, cinema e arti visive

Arriva al Teatro Biondo di Palermo, il 10 marzo alle 21:00, uno degli spettacoli di maggiore successo degli ultimi due anni: ‘Notte Morricone’ di Marcos Morau, vincitore del Premio ‘Danza & Danza’ come migliore spettacolo nel 2024.

Il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto omaggia Ennio Morricone attraverso un immaginifico spettacolo di teatrodanza firmato dall’artista spagnolo Marcos Morau, tra i registi e coreografi più ricercati del panorama contemporaneo.

La direzione e l’adattamento musicale delle celebri colonne sonore di Morricone sono di Maurizio Billi. In scena i danzatori e le danzatrici di Aterballetto: Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma, Estelle Bovay, Emiliana Campo, Albert Carol Perdiguer, Luigi Civitarese, Leonardo Farina, Matteo Fiorani, Matteo Fogli, Arianna Ganassi, Arianna Kob, Gador Lago Benito, Federica Lamonaca, Giovanni Leone, Gaia Mentoglio, Nolan Millioud.

I testi sono di Carmina S. Belda, set e luci di Marc Salicrù e costumi di Silvia Delagneau.

Repliche fino al 15 marzo.

Con la sua potenza visionaria e la capacità di trasfigurare universi musicali, Morau presenta una creazione unica che intreccia le musiche di Ennio Morricone con la danza, le arti visive e le suggestioni cinematografiche.

Marcos Morau, ad oggi il più giovane coreografo ad aver ottenuto il ‘Premio Nazionale di Danza’, il più alto riconoscimento in Spagna, costruisce mondi immaginari e paesaggi dove immagine, testo, movimento, musica e spazio costituiscono un universo unico che viene costantemente nutrito dal cinema, dalla fotografia e dalla letteratura.

Per la sua prima collaborazione con il CCN/Aterballetto, ha proposto di rivolgersi a composizioni iconiche del paesaggio cinematografico degli ultimi settant’anni.

Dice il regista:

Di formazione classica e vocazione avanguardistica, Morricone è sempre stato al di là delle tendenze del momento. La sua musica appartiene ad un intero secolo e ha fatto rivivere molti dei nostri grandi maestri e per questa serata vorrei costruire un universo basato sulla sua sensibilità per confermare che la sua eredità è ancora più viva che mai e che, come direbbe lui stesso, la mia musica ha una vita propria, che può vivere lontano dai film per cui è stata creata.

Nato a Valencia nel 1982, Marcos Morau si è formato tra Barcellona e New York in fotografia, coreografia e teoria teatrale e drammaturgia. Nei suoi spettacoli – tra gli altri Pasionaria, Sonoma, Opening Night, Firmamento, Afanador – si colgono riferimenti al cinema, alla fotografia, alla letteratura. Negli anni, sue fonti di ispirazione sono state, tra le altre, i film di Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini e John Cassavetes, il teatro di Romeo Castellucci, i romanzi di Virginia Woolf e Mercè Rodoreda, la pittura di Francis Bacon, la fotografia di Ruven Afanador.

Dal 2004, Morau dirige la compagnia La Veronal, che ha sede a Barcellona; è artista associato presso lo Staatsballett Berlin e, in Italia, presso il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, la Triennale di Milano e il Festival Oriente Occidente di Rovereto.

Note di regia ‘Notte Morricone’ si svolge in una notte ordinaria nella vita di un creatore, che davanti ai suoi fogli prende appunti e visualizza melodie per film che non esistono ancora, facendo vivere le storie nell’aria rarefatta della sua stanza. La notte sarà piena di visitatori, alcuni musicisti, che risponderanno alla sua chiamata creativa per registrare le sue fuggevoli idee in uno studio di registrazione improvvisato, fino a trasformare la sua casa in un cinema, dove arriveranno ospiti di ogni genere per vedere i suoi film e passare la notte con lui. E ogni notte sarà una nuova opportunità per dare vita al sogno di tutti loro, i musicisti, i bambini, i fidanzati o coloro che vanno al cinema da soli. C’è uno spazio di malinconia in noi che si riempie di immagini e di una musica che ha la capacità di trasformare il presente nel passato e il passato nella necessità di essere ogni giorno persone migliori; e questo è già un motivo sufficiente perché la vita abbia un significato.

Marcos Morau

‘Notte Morricone ‘

regia e coreografia Marcos Morau

musica Ennio Morricone

direzione e adattamento musicale Maurizio Billi

sound design Alex Röser Vatiché, Ben Meerwein

danzatori Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma, Estelle Bovay, Emiliana Campo,

Albert Carol Perdiguer, Luigi Civitarese, Leonardo Farina, Matteo Fiorani,

Matteo Fogli, Arianna Ganassi, Arianna Kob, Gador Lago Benito,

Federica Lamonaca, Giovanni Leone, Gaia Mentoglio, Nolan Millioud

direttore Gigi Cristoforetti

direttrice di compagnia Sveva Berti

maitre de ballet Giuseppe Calanni, Ivana Mastroviti

testi Carmina S. Belda

set e luci Marc Salicrù

costumi Silvia Delagneau

assistenti alla coreografia Shay Partush, Marina Rodrìguez

produzione Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto

commissione, coproduzione, prima rappresentazione outdoor Macerata Opera Festival

coproduzione, prima rappresentazione indoor Teatro di Roma – Teatro Nazionale

coproduzioni Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Centro Servizi Culturali Santa Chiara Trento, Centro Teatrale Bresciano

coproduzione Ravenna Festival | Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

durata: 90 minuti

calendario delle rappresentazioni:

martedì 10 marzo ore 21:00

mercoledì 11 marzo ore 17:00

giovedì 12 marzo ore 17:00

venerdì 13 marzo ore 21:00

sabato 14 marzo ore 19:00

domenica 15 marzo ore 17:00