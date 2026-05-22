Notte Europea dei Musei 2026: eventi in Campania

Sabato 23 maggio aperture straordinarie a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa alla ventiduesima edizione dell’evento, proponendo l’apertura serale di musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale al costo simbolico di 1 euro, fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente.

Le aperture straordinarie saranno accompagnate da un articolato programma di iniziative, realizzate in collaborazione con enti e associazioni locali, per valorizzare il patrimonio culturale e le sue connessioni con i territori attraverso forme di fruizione condivisa anche nel segno dell’accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

Il programma comprende incontri, visite guidate, spettacoli, concerti e performance artistiche, pensati per offrire un’esperienza di visita in orari eccezionali e in un contesto suggestivo, capace di restituire ai luoghi della cultura una dimensione inconsueta e coinvolgente.

Il calendario completo delle iniziative, con le informazioni utili per la visita e la partecipazione agli eventi, è consultabile nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei sul sito del MiC, https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2026, e sui canali social dei musei aderenti, attraverso i quali è possibile seguire la manifestazione e contribuire alla sua diffusione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani.

Consulta il Programma degli eventi