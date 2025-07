Notte Bianca di Salerno: un successo straordinario

Riceviamo e pubblichiamo.

La Notte Bianca di Salerno 2025 si è chiusa con un bilancio straordinario.

Una città gremita di persone, un’energia collettiva contagiosa, ma soprattutto un segnale concreto di ripartenza economica per il cuore pulsante del commercio salernitano.

La formula vincente è sempre la stessa: musica e shopping, spettacolo e vetrine, cultura e consumo, in un equilibrio che ha trasformato Salerno in un grande evento urbano partecipato e sicuro.

Sabato Pecoraro, Presidente Fenailp, dichiara:

Abbiamo vinto una sfida importante, perché siamo riusciti a generare valore, sociale ed economico.

La Notte Bianca non è solo intrattenimento: è uno strumento concreto per sostenere i commercianti, per far girare l’economia in modo sano, coinvolgente, accessibile.

La Notte Bianca è un biglietto da visita potente, capace di attirare visitatori da tutta la regione e non solo.

Abbiamo registrato il tutto esaurito in molti hotel e un incremento tangibile dei flussi turistici. La cultura e l’economia qui viaggiano a braccetto.