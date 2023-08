‘Note di passaggio’ a ‘I Solisti del Teatro’

In concerto il 22 agosto agosto ai Giardini della Filarmonica Romana di Roma

Il palco de ‘I Solisti del Teatro’ di Roma, con la direzione artistica di Carmen Pignataro per Teatro 91 e il sostegno della Fondazione Claudio Nobis, riprende la sua programmazione dopo la pausa estiva, martedì 22 agosto con ‘Note di passaggio – Canti antichi e nuove contaminazioni’.

Musica suonata dal vivo dal quintetto composto da tutti noti concertisti e docenti del Conservatorio di L’Aquila del dipartimento di musica tradizionale.

Il progetto nasce dall’idea di fare riscoprire e raccontare i repertori di tante musiche del mondo e vede coinvolti i musicisti Nando Citarella, voce, chitarra Battente e tamburi, Fabrizio de Melis, violino, Francesco Mammola, mandolino, Danilo Di Paolonicola, fisarmonica e Micki Piperno, chitarra Folk.

La musica classica colta ha sempre attinto dalle musiche popolari delle culture europee ed extraeuropee la quale rappresenta un serbatoio infinito di meraviglie espressive degli esseri umani stanziati nei luoghi più disparati del globo.

Il quintetto dei solisti del Casella dal vivo crea uno spettacolo da non perdere, un’esperienza nuova, diversa e frizzante, che riesce a realizzare un continuo e fluido interscambio corale tra i vari strumenti, un dialogo mai scontato e con al centro e sempre la magia della musica.

Una formazione forte, composta da solisti provenienti da diverse e importanti esperienze personali ma dove l’elemento virtuosistico risulta essere sempre a favore del racconto musicale.

Info e prenotazioni:

Giardini della Filarmonica Romana – via Flaminia, 118 – piazza del Popolo

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30

e-mail: teatronovantuno@gmail.com

tel.: 3807862654 – www.isolistidelteatro.it

Biglietti: intero €15,00 – ridotto €13,00 età under 25, over 65

Gruppi minimo 6 persone: €10,00

Orario botteghino: 18:30 – 22:00

Ristorante: l’ingresso è libero e aperto a tutti dalle ore 18:00