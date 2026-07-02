Note d’amore per Napoli: la città premia Trudie Styler

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nel pomeriggio il Sindaco Gaetano Manfredi ha conferito la medaglia della città di Napoli a Trudie Styler, autrice del film documentario ‘Posso entrare? An ode to Naples’, un’ode a Napoli.
La regista e attrice, moglie del cantante Sting, ha raccontato la sua esperienza in città, in particolare nel Rione Sanità.
Vincitore nel 2024 del Globo d’Oro del cinema, il film racconta una città ben lontana dagli stereotipi; con la sua anima nascosta, le sue singolarità e le sue contraddizioni.