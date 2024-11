‘Not Here Not Now’ al Nuovo Teatro Ateneo

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue la stagione del Nuovo Teatro Ateneo, lo spazio teatrale di Sapienza Università di Roma, destinato alla diffusione della cultura spettacolare. Sarà in scena giovedì 21 novembre, ore 21:00, ‘Not Here Not Now’, di e con Andrea Cosentino.

La regia è di Andrea Virgilio Franceschi, video Tommaso Abatescianni.

Un incontro/scontro da teatranti con la body art, il lazzo del clown che gioca con il martirio del corpo come testimonianza estrema.

Marina Abramović dice:

Il teatro, il cinema, l’arte sono limitate, essere spettatori non è un’esperienza. L’esperienza bisogna viverla.

Theatre is very simple: in theatre a knife is fake and the blood is ketchup.

In performance art a knife is a knife and ketchup is blood.