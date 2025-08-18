Norberto Petriccioli nuovo DG del CBTN, scelta condivisa con Giani

Lo ha nominato il Presidente Sodini, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord nella seduta del 14 agosto. Ecco quali saranno i prossimi passi

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ufficio di Presidenza del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, composto dal Presidente Dino Sodini, dal Vicepresidente Andrea Celli e dal terzo membro Carlo Alberto Carrai, riunitosi in seduta giovedì 14 agosto, ha esaminato e condiviso il decreto per la nomina del dott. Norberto Petriccioli quale nuovo Direttore del Consorzio.

Decreto poi adottato dal Presidente Sodini, come richiede la normativa.

La scelta è frutto di un percorso trasparente e condiviso: Petriccioli è stato selezionato all’interno di una rosa di cinque candidati, individuati a seguito di una manifestazione di interesse pubblica a cui hanno partecipato molti validi professionisti.

La rosa dei nomi, sentita l’assemblea consortile, è stata poi trasmessa al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la valutazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico.

Sulla sua nomina si è registrata piena condivisione tra il Presidente Sodini e il Presidente Giani, a conferma della solidità e della coerenza della scelta.

Attualmente amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana, Petriccioli potrà assumere formalmente l’incarico di direttore del Consorzio di Bonifica Toscana Nord non appena saranno completate le necessarie operazioni burocratiche e istituzionali, volte a garantire la continuità amministrativa del Consorzio ZIA.

Figura di comprovata esperienza manageriale e amministrativa, Petriccioli ha ricoperto ruoli di rilievo sia in ambito pubblico che privato. È stato Capo di gabinetto della Provincia di Massa Carrara dal 2003 al 2016, collaborando con diverse Amministrazioni, e ha operato con aziende di livello nazionale e internazionale.

Dal 2019, inoltre, è Amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana. La sua profonda conoscenza del territorio, delle sue dinamiche e delle relazioni istituzionali, oltreché degli enti consortili, lo rendono un punto di riferimento autorevole per il rilancio e la valorizzazione del ruolo del Consorzio.

L’Ufficio di Presidenza coglie l’occasione per ringraziare il Direttore generale facente funzioni, Maurizio Perna, per il proficuo lavoro svolto in questi mesi, durante l’intero iter di selezione, con competenza e dedizione.

Allo stesso modo, rivolge un sincero ringraziamento al precedente Direttore, Nicola Ghimenti, per il fattivo contributo assicurato nel corso del suo mandato, contraddistinto da una costante attenzione alle esigenze dell’Ente e da una profonda responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni.

Con questa nomina, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di risposta alle esigenze dei cittadini e dei territori, proseguendo con determinazione nel percorso di innovazione, efficienza e miglioramento dei servizi.