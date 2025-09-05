Non solo Monza: i bolidi dello Speed Down in corsa per la corona CSI

Il 6 e 7 settembre, il circuito di Villa Basilica (LU) ospita la quarta e ultima tappa del Campionato Nazionale CSI di Speed Down, disciplina adrenalinica dove la velocità è figlia della gravità e il talento si misura curva dopo curva

Non c’è solo Monza nel weekend delle scuderie e delle auto da corsa.

Dopo le tappe di Freggina, Pian degli Ontani e Predappio, il circuito di Villa Basilica, in provincia di Lucca – tecnico e veloce, con un dislivello di 1.800 metri e una pendenza media dell’8% – sarà infatti teatro delle ultime sfide stagionali del Campionato Nazionale CSI di Speed Down.

Sabato si parte con la Sprint Race e il Warm Up, mentre domenica si entra nel vivo con tre manche cronometrate che decreteranno i campioni nazionali nelle 11 categorie in gara.

Oltre 70 equipaggi si sfideranno con prototipi privi di motore – kart, skeleton, trike, carioli in legno e carenati – spinti esclusivamente dalla forza di gravità. Le curve più spettacolari, come la Terzana, le esse di Pirro e il ponte del Cavallaio, saranno il banco di prova in fatto di audacia, tecnica e controllo.

Alcuni titoli sembrano già indirizzati, altri si decideranno all’ultima discesa. Nei C4 Giancarlo Fugazza è a un passo dalla riconferma, forte di 33 punti di vantaggio su Giulio Soldati, mentre nei C7 è saldo al comando il tandem piemontese Barbero – De Marchi, finora dominatore con 3 vittorie su 3 gare, anche se le curve lucchesi potrebbero rimescolare le carte.

Nei C8 il decano Spartaco Targhetti guida con buon margine la classifica, mentre nella Gravity Bike Luca Lusini è il favorito. In bilico il titolo N5K: Antonio Cancelloni, Top Speed, punta al gradino più alto, ma dovrà vedersela con Cristian Bartoccini, Fabiano Dinelli ed Enrico Grossi.

Sfida apertissima infine anche per la categoria Folk Italia Singolo: Gabriele Rosi e Gianni Danieli inseguono il leader Massimo Galantuomini in una sfida tutta da vivere. Lotta apertissima nei Drift Trike con Massimo Balioni oggi 8 punti davanti a Giacomo Cacciotta, ma nulla è ancora deciso.

L’appuntamento di Villa Basilica promette emozioni forti e sorpassi al fotofinish. Sarà una domenica di pura adrenalina, dove si decreteranno gli 11 campioni nazionali CSI 2025.

E, come sempre, nello Speed Down, sarà la gravità a dare il via… ma il talento a fare la differenza.

Lo Speed Down in Italia: una disciplina in crescita

Lo Speed Down, promosso dal CSI e da Speed Down Italia, è una disciplina estrema che richiede precisione, strategia e nervi saldi. Ogni curva è una scelta cruciale, ogni centesimo di secondo può fare la differenza.

Con oltre 130 equipaggi iscritti a livello nazionale, il movimento è in forte espansione, con tappe che coinvolgono tutta la penisola e una crescente partecipazione giovanile, soprattutto nelle categorie Junior.