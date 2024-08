Non si ferma all’alt, arresto Polizia Locale Napoli dopo inseguimento

Condannato ad un anno di reclusione, pena sospesa, e sottoposto all’obbligo di firma

Agenti dell’unità operativa Motociclisti del gruppo Intervento territoriale della Polizia Locale hanno tratto in arresto un 37enne napoletano – M. P. le sue iniziali – per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era alla guida di un motoveicolo e non indossava il casco protettivo.

Quando gli agenti gli hanno imposto l’alt all’altezza della stazione di Mergellina, ha tentato la fuga, percorrendo in senso di marcia contrario e a folle velocità le principali arterie del lungomare, a quell’ora gremite di turisti e cittadini, anche salendo e scendendo dai marciapiedi.

Inoltre, ha provato in più occasioni a cercare di far cadere gli agenti che lo inseguivano e lo affiancavano per fermarlo.

L’inseguimento è terminato in via Riviera di Chiaia, dove i motociclisti della Polizia Locale sono riusciti a fermare e a trarre in arresto il 37enne, che è poi risultato avere precedenti per rapina, evasione, stalking e associazione mafiosa.

M. P. è stato giudicato con rito direttissimo e condannato ad un anno di reclusione, pena sospesa, e sottoposto all’obbligo di firma.