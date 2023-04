‘Non puoi scegliere’, nuovo singolo de L’Avvocato dei Santi

Disponibile dal 19 aprile

Esce mercoledì 19 aprile 2023 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del progetto L’Avvocato dei Santi, dal titolo ‘Non puoi scegliere’.

Un nuovo atteso capitolo, preambolo di un nuovo disco, che arriva ad un anno di distanza dall’ultima pubblicazione, per il cantautore, musicista, produttore e poliedrico esponente della scena romana Mattia Mari, conosciuto anche per la sua attività coi Giuda e i Belladonna.

Non puoi scegliere è un brano che nasce di getto, da una di quelle batoste che la vita sa dare improvvisamente e che portano a pensare che non ci sia soluzione alcuna, se non abbassare la testa e subire, quando invece, come soleva dire qualcuno nella mia casa, solo alla morte non c’è rimedio, e forse neanche a quella, aggiungerei io.

Credo si possa sfuggire a certi meccanismi, anche quando si pensa di non poter scegliere. In fondo si può davvero, sempre, farlo.

Scritta da L’Avvocato dei Santi a.k.a. Mattia Mari

Registrata da Mattia Mari ed Alex Elena tra la Stanza del Lebbroso e M15 West Studio di Roma.

Mix e Master di Mattia Mari presso M15 West Studio di Roma.

Voce, chitarre, basso, tastiere, batteria, percussioni: Mattia Mari

Voce femminile: Karla Massie, Merencio Castellanos

Sax: Max Fuzz

L’opera originale è: ‘Materia – Energia’ di Ludovica Bargellini

Blind Drawing. Esperimento per la ghiandola pineale, 21 x 29

Biografia

L’Avvocato dei Santi, al secolo Mattia Mari, è un musicista, produttore e cantautore romano. La sua è una musica che contiene tutto ciò che è gli è passato attraverso, non solo quello che è riuscito a trattenere.

È fatta di un grave, intenso muro di suono che lascia spazio a degli scampoli di luce, ma a pochissime tracce di minimalismo. È, sicuramente, musica libera.

Dopo le pubblicazione di singoli sparsi ed essere arrivato alle fasi finali di concorsi come Musica da Bere e Musicultura, a distanza di anni torna con una nuova canzone, estratta da quello che sarà il suo primo lavoro più esteso, in uscita in primavera.