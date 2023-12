‘Non erano battute’ al Teatro Bolivar

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 17 dicembre, alle ore 21:00, sul palco del Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, a Napoli, diretto da Nu’Tracks, arriva lo spettacolo dal titolo ‘Non era una battuta’ di e con Immanuel Casto (Barley Arts).

Ci tiene a raccontare Immanuel Casto, cantautore e autore di giochi:

È una frase che mi ritrovo a dover pronunciare spesso. In particolare, ogni qual volta dico qualcosa che risulta involontariamente comica, magari per la formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio.

Ecco perché, uscendo per la prima volta dalla dimensione musicale che mi è propria, ho scritto uno spettacolo meta-comico, dedicato ai grandi ‘segreti’ della comunicazione che ho decifrato in decenni di osservazione, per poi scoprire che per gli altri erano… ovvietà!

Questo spettacolo è una scommessa che, per certi versi, enfatizza aspetti di me che pensavo invece di dover reprimere.