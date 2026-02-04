‘Non dovevo essere io’ a Henna Teatro e arte

In scena a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 7 e 8 febbraio

Nuovo appuntamento teatrale con ‘Non dovevo essere io’, lo spettacolo di e con Francesco Rivieccio, in scena sabato 7 febbraio alle ore 20:00 e domenica 8 febbraio alle ore 19:00, da Henna – Teatro e arte.

Santa Maria Capua Vetere (CE) ha conosciuto Francesco Rivieccio nei panni del Suggeritore di Francesca da Rimini, nel ruolo di Pulcinella ne ‘O bastone e fuoco, oltre a Federico Funelli e gli amanti di Assunta Spina, ed ora ritorna con un lavoro tutto suo.

Lo spettacolo nasce da una domanda semplice e vertiginosa: che cosa fa davvero un angelo custode? Forse osserva, annota, protegge. Forse racconta la vita del suo protetto come se fosse un copione, pieno di sorprese ma dal finale già scritto, perché – come suggerisce il testo – il destino è un pessimo autore.

In ‘Non dovevo essere io’ un angelo custode accompagna un giovane attore di teatro, seguendone il percorso fatto di viaggi, rinunce, provini, repliche, lettere e piccole, preziose gioie. Un’esistenza fragile e intermittente, osservata da dietro le quinte della vita, dove ogni esperienza diventa materia di racconto e riflessione.

Il testo alterna teatro comico di tradizione, monologhi ironici e momenti che sfiorano il linguaggio della stand-up contemporanea, mantenendo uno sguardo leggero ma mai superficiale. Con una comicità brillante e intelligente, lo spettacolo riflette sull’esistenza precaria degli artisti e prova a dare una spiegazione al destino e al suo corso, tra fatalismo, ironia e umanissima fragilità.

Lo spettacolo è stato premiato al Festival nazionale Calandra per miglior spettacolo, miglior interprete e miglior spettacolo giuria popolare, al Festival Nazionale Teatramm per miglior attore ed al Premio Ketty Volpe con premio speciale miglior interprete.

‘Non dovevo essere io’ è un racconto teatrale delicato e divertente, capace di far sorridere e pensare, ricordandoci che a volte, per andare avanti, bastano davvero pochi ingredienti:

‘nu pizzeco ‘e pazzarìa… e na bella menata ‘e furtuna.

Biglietto 12€

Acquista online https://oooh.events/evento/non-dovevo-essere-io-francesco-rivieccio-henna-domenica-8-biglietti/

Henna Teatro e arte

via Giovanni Amendola, 16

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Prenotazione obbligatoria al 327-0148209 / 347-9625074

oppure tramite mail info.hennateatroearte@gmail.com