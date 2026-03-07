‘Non dirlo ad alta voce’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dall’11 al 15 marzo

Dall’11 al 15 marzo presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Non dirlo ad alta voce’ scritto e diretto da Emiliano Guido, con Gianluca Bruni, Matteo Matronola, Simone Lilliu, Stefano de Stefani.

Dicembre 1899

Peppe, Oreste e Cosimo sopravvivono in una Roma oscura e misteriosa. Il ‘900 è ormai alle porte, carico di nuove speranze, ma anche di vecchie paure. L’emblema di questi tempi incerti è Bartolo, “Er Più de Roma”, l’ultimo guascone di un secolo ormai al tramonto; un’ombra che tesse le trame e le scompiglia a suo piacimento. Peppe ha un sogno che brucia dentro. Ma sognare è un lusso che in pochi possono permettersi.

Parlarne, dunque? O tacerne? Il destino è sempre dietro l’angolo, pronto ad origliare i nostri segreti più nascosti, perciò un vecchio “detto” romano raccomanda di “non dire ad alta voce i propri desideri” – “non dicere ille secrita a bboce”.

Note di regia ‘Non dirlo ad alta voce’ è il primo capitolo che comporrà la ‘Trilogia della Miseria’. La commedia è un inno alla scanzonata malinconia di una vita semplice. I ‘miserabili’ interpreti di queste vicende, pur sporchi di terra e sangue, si infilano, quasi a forza, sotto le calde coperte della fiaba. Tutti hanno il diritto di sperare in un altro finale. Anche loro. Il respiro dell’opera, seppur ambientato in un’epoca ormai lontana, è più che mai attuale. La domanda che ognuno dei protagonisti si chiede è: è possibile sognare? Si può aspirare a qualcosa di migliore rispetto al proprio stato di vita, o il destino è già scritto e ineluttabile? Dietro al coraggio di superare le paure, si nascondono le storie più belle.

Emiliano Guido

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: €13,00

ridotto: €10,00

Prevista tessera associativa

Orario spettacoli:

giorni feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004 – 328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/