Nomina Gambelli, Presidente Toscana saluta l’Arcivescovo missionario

Mons. Gherardo Gambelli nuovo Arcivescovo metropolita di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana, appresa la notizia della nomina di don Gherardo Gambelli, ha inviato un messaggio di benvenuto al nuovo Arcivescovo di Firenze.

Il Presidente ha sottolineato come alla guida della Chiesa fiorentina arrivi un toscano, 40 anni dopo la figura di Silvano Piovanelli, ma ha anche definito significativo il fatto che il nuovo arcivescovo sia un missionario, la cui sua esperienza di fede è maturata in Africa, in Ciad; lo spirito missionario, l’attenzione agli ultimi, ai più poveri, ai più fragili, saranno, ha evidenziato il presidente, un tesoro prezioso per la Chiesa, ma anche un grande dono per tutta la comunità fiorentina e toscana.

Nel formulargli l’augurio di buon lavoro il presidente ha espresso anche la certezza che ci saranno tante occasioni di collaborazione nell’interesse della comunità fiorentina e toscana.

Nella circostanza della nomina di Gambelli, il Presidente ha voluto rivolgere un saluto affettuoso al cardinale Giuseppe Betori, suo predecessore, che, ha ricordato il Presidente, ha guidato la Diocesi fiorentina dal 2008 a oggi con sapienza e cura.