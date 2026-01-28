Nomina di Ricci al Polimoda, le congratulazioni di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un grande in bocca al lupo a Niccolò Ricci per la sua nomina a Presidente di Polimoda.

A a dirlo il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, congratulandosi con Ricci per il nuovo prestigioso incarico.

Giani prosegue:

Niccolò Ricci è un manager di grande esperienza e CEO dell’azienda toscana Stefano Ricci. Ha raccolto il testimone di Ferruccio Ferragamo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo internazionale di Polimoda e rafforzare il legame tra formazione, imprese e talenti emergenti.

Questo incarico parla di fiducia, visione e futuro, con l’obiettivo di continuare a valorizzare l’eccellenza italiana nel mondo.