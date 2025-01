Nola (NA), Convegno FIDAPA per 140° anniversario nascita Umberto Nobile

Appuntamento il 21 gennaio alla Curia Vescovile

In occasione del 140° anniversario della nascita di Umberto Nobile, celebre esploratore del Polo Nord, il prossimo 21 gennaio 2025 a Nola (NA), nel Salone dei Medaglioni, Curia Vescovile, via San Felice, 30, si terrà convegno commemorativo, dal titolo ‘Umberto Nobile: l’esploratore del Polo Nord‘.

Durante il convegno verrà presentato il libro che dà titolo all’evento.

Un’occasione imperdibile per celebrare la figura di uno dei più grandi protagonisti della storia dell’esplorazione polare.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali della Presidente della Sezione di Nola della FIDAPA BPW Italy, Antonietta Scafuro, e della Direttrice dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola, Antonia Solpietro, che sottolineeranno il valore culturale e storico dell’evento.

Seguiranno gli interventi della Dirigente Scolastica dell’ISIS ‘Leone – Nobile’ di Nola, Patrizia Tramontano Guerritore, e del Sindaco del Comune di Lauro, Rossano Sergio Boglione, città natale del Generale Umberto Nobile.

Il convegno vedrà la partecipazione di Antonio Grilletto, giornalista e Colonnello dell’Esercito italiano, e di Vincenzo Cuomo, storico delle istituzioni militari, autori del volume ‘Umberto Nobile: l’esploratore del Polo Nord’.

Per l’occasione, interverrà, altresì, Antonio Ventre, Direttore del Museo Umberto Nobile di Lauro (AV), mentre due alunni dell’ISIS ‘Leone – Nobile’ leggeranno dei brani, particolarmente suggestivi, tratti dal libro.

Il libro ha ricevuto il plauso di Rogiosi, nella persona del Rosario Bianco, editore.

Il volume presentato in anteprima con la FIDAPA di Nola, rappresenta una testimonianza fondamentale della vita e delle imprese di Umberto Nobile, raccontando le straordinarie spedizioni dell’ingegnere al Polo Nord e il suo ruolo di pioniere dell’aviazione e nella ricerca polare.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti e mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della memoria storica e della valorizzazione del patrimonio culturale legato alle grandi figure italiane del passato.