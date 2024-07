‘Noir Casablanca’ al Cinema delle Province

L’esordio cinematografico di Kamal Lazraq sarà proiettato a Roma dal 3 al 5 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue il tour nazionale del crime – drama ‘Noir Casablanca’, esordio nel lungometraggio dello scrittore marocchino Kamal Lazraq, vincitore del Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2023, distribuito in Italia da Exit Media.

Il film, infatti, sarà in programmazione a Roma presso il Cinema delle Province dal 3 al 7 luglio.

Un racconto notturno, tragicomico e avvincente, in bilico tra cinema di genere e dramma esistenziale, che con la sua struttura narrativa stratificata offre uno sguardo penetrante sulla società marocchina attraverso tematiche universali come il rapporto padre – figlio.

Il film ci trasporta nel cuore di Casablanca, città di origine del regista, e segue la storia di Hassan, Abdellatif Masstouri, un piccolo trafficante di periferia al servizio del capo del clan locale.

Quando Hassan è incaricato di rapire un uomo coinvolge il figlio Issam, Ayoub Elaid. All’inizio sembra andare tutto per il verso giusto, ma ben presto padre e figlio si ritrovano intrappolati in una lunga notte da incubo.

Forte dell’autenticità delle interpretazioni dei suoi attori non professionisti, il film è costantemente sotteso da un’ironia che muove la narrazione tra tonalità assurde e grottesche.

Il regista ha dichiarato:

Un elemento importante a cui sono molto legato è proprio l’ironia. Pur non essendo una commedia, c’è un importante sottotesto ironico, che a tratti verte quasi verso l’assurdo, intrecciandosi con gli aspetti sociali ed esistenziali del film e creando così una narrazione estremamente complessa.

‘Noir Casablanca’ è inoltre impreziosito dalla colonna sonora della talentuosa cantautrice francese P.R2B e dalla fotografia potente ed evocativa di Amine Berrada, che si sposano con la regia immersiva e dinamica di Kamal Lazraq.