No al razzismo, Città Metropolitana di Napoli con gli studenti al SOB

Tra AI e storie di migranti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Flux Fast 1.1 è tra i generatori di immagini di AI più usati.

Quando gli si chiede di ambientare una scena in una prigione, popola automaticamente lo spazio con persone dalla pelle scura, pur in assenza di qualsiasi indicazione dell’utente in tal senso. Flux è stato addestrato negli Stati Uniti, e ha assorbito una serie di pregiudizi e discriminazioni.

Forse in quella prigione immagina le storie narrate nel libro ‘Quello che resta. Storie di viaggi e di frontiere’. Storie di giovani donne hazare fuggite dall’Afghanistan dopo il ritorno del regime repressivo e misogino dei talebani, o forse di chi, è partito dal Bangladesh e arrivato in Italia attraverso un viaggio segnato da fame, paura, violenza.

E invece oggi quelle donne e quegli uomini, qui, si sono riprese la loro vita. Come quelle donne delle zone rurali di Zanzibar, cui la Apple Academy di Napoli ha sviluppato un’app per assumere decisioni finanziarie consapevoli e raggiungere i propri obiettivi di gestione.

Giorgio Ventre, che della Apple Developer Academy è il Direttore scientifico, Isabella Ducros, formatrice e consulente AI, Anita Romano dell’Associazione Restiamo Umani sono stati solo alcuni dei protagonisti del momento di riflessione e confronto dedicato agli studenti degli istituti superiori intitolato ‘La Città Metropolitana e i giovani: Cultura condivisa dell’inclusione. Educazione, diritti e contrasto alla discriminazione razziale’, organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nell’ambito della XXII ‘Settimana di azione contro il razzismo’ promossa dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agnese Nadia Canevari, Dirigente UNAR:

Con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni nel processo di inclusione e di contrasto al razzismo, per una società più coesa.

Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, ha affermato:

Con questa iniziativa abbiamo voluto mettere insieme mondo accademico, mondo delle istituzioni, delle associazioni ma soprattutto abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in una riflessione profonda sui valori dell’accoglienza: l’altro è una risorsa, non un pericolo. Voglio ringraziare, anche a nome del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, l’UNAR e il Rettore d’Alessandro per averci ospitato in un incontro così pregnante di significato, soprattutto per le giovani generazioni.

Il Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, ha sottolineato:

Il nostro Ateneo ha tra i pilastri del suo sistema didattico l’attenzione all’integrazione sociale, razziale e culturale. E siamo orgogliosi di contribuire a rendere Napoli una città sempre più accogliente anche grazie all’alta formazione dei nuovi professionisti del servizio sociale con un corso di laurea specificamente dedicato a diritti ed inclusione.

Il momento istituzionale

Per la parte istituzionale, sono intervenuti, inoltre, il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Arturo De Vivo, Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Matilde Marandola, Presidente Nazionale dell’AIDP, Umberto Cristadoro, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato, CSV, della Città Metropolitana di Napoli, Lidia Niroshika Gurusinghe, Presidente della Consulta degli Immigrati del Comune di Napoli, e il Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella.

Il delegato di Palazzo Matteotti ha affermato:

Contrastare il dilagare dei fenomeni discriminatori deve diventare prassi comune non solo assistendo concretamente le vittime, ma implementando l’efficacia degli strumenti di tutela già esistenti. L’uguaglianza non è solo un principio astratto, ma un obiettivo che lo Stato di diritto deve perseguire con forza Da qui il no netto e deciso al razzismo e alla xenofobia. Per ribadire un concetto chiave: Unici. Diversi. Uguali. Semplice, no? Il coinvolgimento degli studenti tra storie di migrazione e cortometraggi

Alla sezione teorico-istituzionale è seguita una seconda di tipo laboratoriale, finalizzata al coinvolgimento attivo degli studenti.

I lavori sono stati introdotti dalla Referente UNAR della Città Metropolitana Renata Monda, e hanno visto l’attivazione di una tavola rotonda sul tema ‘Storie di migrazione in dialogo tra testimonianze e ricerca’ – moderata da Maria Savarese della SSM – in cui si sono alternati gli interventi di Alessandra Belluccio, People, Culture & Organization Director, Btinkeeng, che ha illustrato il caso dei percorsi che implementati per l’inclusione lavorativa di immigrati in azienda, di Paola Villani e Stefania Ferraro, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Presidente del Corso di laurea in Scienze del Servizio sociale del Suor Orsola, Paolo Masini, Presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, Luigi Maria Sicca, coordinatore del dottorato LOSPD presso la della SSM e della Federico II, oltre che dei già citati Anita Romano e Giorgio Ventre.

Nell’ambito della tavola rotonda – tenutasi sempre negli spazi del Dipartimento diretto da Paola Villani – sono stati anche proiettati i materiali multimediali realizzati dagli studenti su cui si è stimolato un ampio dibattito, che ha visto i ragazzi interagire con entusiasmo con gli interlocutori sui temi della tolleranza e dell’integrazione.

L’AI può essere discriminatoria

L’appuntamento è terminato con il workshop su ‘Intelligenza artificiale, bias e discriminazione: laboratorio di alfabetizzazione digitale’, coordinato da Isabella Ducros, nel corso del quale è stato evidenziato, altresì, come gli algoritmi possano alimentare o contrastare le discriminazioni nel mondo contemporaneo.

Oltre al caso delle prigioni statunitensi, uno studio UNESCO ha rilevato che i Large Language Model descrivono le donne in ruoli domestici fino a quattro volte più spesso degli uomini, associandole sistematicamente a parole come “casa”, “famiglia” e “figli”, mentre i nomi maschili vengono collegati a “carriera”, “business” ed “executive”.

Un caso emblematico di come i bias razziali sedimentati nei dati di addestramento non vengano semplicemente ereditati dai modelli generativi, ma amplificati e restituiti come inferenza statistica automatica, normalizzando stereotipi sociali pericolosi su scala massiva.

La XXII Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni della XXII Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in particolare nelle azioni della Rete delle Città metropolitane per l’inclusione e si accompagna a quelle che saranno celebrate nelle altre 13 Città metropolitane d’Italia.

Gli eventi in tutte le 14 Città metropolitane sono finanziati a valere sulle risorse del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, nell’ambito del finanziamento FSE+.