‘Nina’ al Teatro Lo Spazio

In scena l’11 e 12 novembre a Roma

L’11 e 12 novembre al Teatro Lo Spazio va in scena ‘Nina’, spettacolo scritto e diretto da Fabiana Dantinelli. Questa è la storia di Nina.

In una Roma sbiadita, da cartolina in nero di seppia, la ritroviamo in stazione a Trastevere, confusa e smarrita, in cerca di un treno dalla destinazione imprecisata.

È qui che incontra quello che lei chiamerà ‘Bambino’ per tutto lo spettacolo, un bambino appunto, di età scenica sui sette anni, che la seguirà in un improbabile viaggio verso il ‘paese dei balocchi’.

La strana ritrosia, quasi sdegnosa nei confronti di questo inaspettato piccolo ‘ospite’, si trasforma pian piano in giocosa complicità, ma poi, fra battute in romanesco e divertenti siparietti, la storia vira verso un epilogo inaspettato.

Strane presenze, voci e fantasmi funesteranno il viaggio di Nina e Bambino attraverso le strade di una Roma invasa dalle prime lotte operaie e rivendicazioni femministe, ma Nina rimane ‘indietro’, inghiottita da un passato doloroso e ostile.

Spesso si raccontano le donne che ‘hanno fatto la storia’, quelle che hanno cambiato la rotta degli eventi, dimenticando quelle che prima di loro, sono rimaste invece loro malgrado inghiottite dal ‘grande quadro’.

Forse Nina è una di loro, forse non è per lei che qualcosa è cambiato… O forse sì.

Il testo è un omaggio a ‘Notturno di donna con ospiti’ e alla discografia di Gabriella Ferri.

Orari spettacolo:

sabato ore 21:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero: 15 euro

ridotto: 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 42

Roma

Informazioni e prenotazioni

06-77076486 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it