‘Niente è come sembra’ inaugura la rassegna ‘Oltre la linea 2025’

In scena il 26 gennaio al Teatro Alfieri di Fossalto (CB)

Prende il via con un appuntamento imperdibile l’edizione 2025 di ‘Oltre la linea’, la rassegna itinerante che da anni porta in scena le arti performative come luogo di incontro e scambio creativo.

Domenica 26 gennaio, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Alfieri di Fossalto si alzerà su ‘Niente è come sembra’, il nuovo monologo diretto e interpretato dall’attrice e regista Patrizia Di Martino.

Liberamente ispirato al racconto ‘La fidanzata dell’anno scorso’ della scrittrice greca Zyranna Zateli, Niente è come sembra è molto più di uno spettacolo teatrale: è un’esperienza che scava nell’intimità dell’animo umano, portando il pubblico a riflettere su solitudine, desiderio e connessione.

Con la sua straordinaria capacità espressiva, Patrizia Di Martino dà voce a una donna che ha scelto di vivere ai margini, trovando rifugio nel proprio universo interiore e negli oggetti che la circondano. Ma attenzione, perché nulla è davvero come sembra!

Patrizia Di Martino non racconta solo una storia, ma invita gli spettatori a entrare in una dimensione intima e universale, dove le emozioni si intrecciano con domande che non hanno risposte semplici: possiamo davvero vivere senza l’altro senza perdere la bussola interiore?

E fino a che punto la libertà personale può convivere con il bisogno di appartenenza?

La messinscena è impreziosita dai costumi di Maria Cira Iacomino, dall’assistenza alla regia di Dana Fagiani, dalle suggestive musiche di Luca Toller e dalle luci curate da Ciro Di Matteo. Il tutto immortalato negli scatti di scena di Maurizio Magnetta.

Si ringrazia per il supporto tecnico La musica Ribelle.

Promossa dall’associazione Itinerarte con il patrocinio del Comune di Fossalto, la rassegna Oltre la linea conferma il suo impegno a offrire al pubblico spettacoli di altissimo livello, capaci di stupire e far riflettere.

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni:

itinerarteass@gmail.com

cell. 366-8711689