‘Nidi Gratis’, Giani: Numeri in crescita. A settembre nuovo bando

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Rivendicata a più riprese come “una delle misure cardine della legislatura”, l’iniziativa ‘Nidi Gratis’ si conferma una risposta apprezzata da un numero crescente di famiglie in Toscana.

Il bilancio di Eugenio Giani coincide con la conclusione, da parte degli uffici regionali, dell’elenco dei beneficiari, dopo la verifica del requisiti rispetto alle domande presentate per la misura che permette l’accesso gratuito ai servizi per l’infanzia 3 – 36 mesi.

Giani dichiara:

Sono 14 mila le famiglie che, dopo aver inviato la domanda per usufruire del servizio ‘Nidi Gratis’, potranno godere del nido gratuito per i propri figli; è un numero più alto degli anni passati perché quest’anno abbiamo innalzato la soglia minima di reddito ISEE per accedere al servizio, da 35mila euro a 40mila.

Il progetto dunque si amplia. A settembre riapriremo il bando, perché possa partecipare chi non ha potuto farlo con il bando di giugno.

Negli anni precedenti avevamo sempre un migliaio di domande in più che avevano efficacia: se sono 14 mila coloro che godono del servizio alla luce del bando che abbiamo chiuso, è probabile che da qui a ottobre arriveremo anche alla soglia dei 15 mila.