Nidi comunali Napoli, prove di carico per riapertura Laghetto e Maranda

Striano: ‘Lavoriamo per evitare gli spostamenti delle famiglie’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono i lavori per garantire la riapertura in tempi brevi dei nidi comunali Laghetto e Maranda.

Sono in corso le prove di carico sui due plessi, un passaggio tecnico fondamentale per ottenere l’agibilità e scongiurare i trasferimenti temporanei in altre sedi, che erano stati predisposti come piano alternativo.

Nel frattempo, sono quasi ultimati gli interventi di adeguamento e i traslochi per le soluzioni provvisorie individuate per altri due complessi: la scuola dell’infanzia e il nido Lotto 0 e la scuola dell’infanzia e il nido Perasso.

L’Assessore alla scuola e alle Famiglie, Maura Striano, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

L’Assessore ha dichiarato:

Sto monitorando personalmente l’organizzazione per l’inizio del nuovo anno educativo. L’obiettivo prioritario è ridurre al minimo i disagi per le famiglie. Ho verificato di persona i progressi delle prove di carico e degli interventi strutturali presso i plessi Maranda e Laghetto. Stiamo lavorando intensamente per un’apertura in piena sicurezza, con l’obiettivo di evitare gli spostamenti che avevamo pianificato a fine giugno.

L’Assessore ha anche effettuato un sopralluogo per il nido del Lotto 0, confermando che la sistemazione temporanea, presso il Plesso Salvemini dell’IC Scialoia Rodinò, è idonea.

Striano ha concluso: