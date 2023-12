Nicola Piovani in ‘Note a margine’ al Teatro Acacia

In quartetto il 6 dicembre a Napoli per la stagione musicale dell’Associazione Scarlatti

‘Note a margine’ è il titolo del concerto che Nicola Piovani porta in scena, mercoledì 6 dicembre, ore 20:30, al Teatro Acacia di Napoli per la stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

Un appuntamento atteso e di grande rilievo, presentato da Fondazione Musica per Roma, che si realizza nell’ambito della programmazione musicale ideata e diretta da Tommaso Rossi per l’ultracentenaria struttura napoletana.

Lo spettacolo/concerto definisce, in estrema sintesi, il coinvolgente racconto autobiografico attraverso cui il grande compositore e musicista ripercorre e condivide con il pubblico mezzo secolo di carriera.

Tra ricordi, memorie ed aneddoti legati ai molteplici incontri, Nicola Piovani rivela in musica le sue “note a margine” ovvero le preziose tessere di un mosaico, unico ed irripetibile, che lo hanno reso protagonista di pagine memorabili della vita culturale ed artistica del nostro Paese.

Originariamente concepito per pianoforte solo – quando nel 2003 lo presentò al Festival di Cannes con il titolo di ‘Leçon Concert’ – questo progetto musicale ha assunto nel tempo forme e modalità diverse di esecuzione e messa in scena, impegnando dapprima un duo, poi un trio per arrivare ad oggi alla formazione in quartetto composta dallo stesso Piovani, al pianoforte, e da Marina Cesari, sax, Marco Loddo, contrabbasso, e Vittorino Naso, percussioni.

Sottolinea Nicola Piovani:

Un progetto come questo si modella intorno a un format base che, tuttavia, nel corso degli anni può modificarsi, in modo naturale e senza smarrire la propria identità. Rientra nella logica di crescita di qualsiasi produzione. Mi viene in mente, a tale proposito, un altro spettacolo, ‘La musica è pericolosa’, al quale sono molto legato: della scaletta che preparai per il debutto nel 2015 al Ravenna Festival oggi resistono non più di tre o quattro pezzi. Il resto è cambiato, ma il senso del messaggio no.

Proprio quest’ultima considerazione aiuta a capire come, anche nel caso di ‘Note a margine’, lo spettatore si ritrovi di fronte ad una sorta di work in progress dai connotati sfuggenti per scelta, perché sulla confezione finale del prodotto incide, evidentemente, l’atmosfera del momento, la complicità con la platea, la forza degli aneddoti raccontati.

Quelli che riguardano Federico Fellini, con il quale lavorò in occasione di ‘Ginger e Fred’, ‘Intervista’ e, infine, ‘La voce della luna’, per esempio, o quelli con Roberto Benigni, interprete del suo brano ‘Quanto ti amo’ e regista del film ‘La vita è bella’, che nel 1999 valse a Piovani il Premio Oscar per la miglior colonna sonora.

E così via, dai fratelli Taviani, a Vincenzo Cerami, Nanni Moretti, ma anche Monicelli, Bellocchio, Tornatore, Amelio e tanti altri ancora, Nicola Piovani compone ‘a vista’ la scaletta del suo spettacolo /concerto, per donare al pubblico esperienze di vita tra musica, cinema, teatro accompagnandole con le note del suo pianoforte e dei suoi musicisti, con la proiezione dei disegni di Milo Manara e di alcuni fotogrammi dei tanti film di cui ha composto le musiche.

Biglietti: euro 25 platea, euro 18 galleria, ridotto under 30 euro 12. Informazioni: www.associazionescarlatti.it

Associazione Alessandro Scarlatti

‘Con la testa in musica’

Stagione concertistica 2023/2024

Napoli – Teatro Sannazaro, Teatro Acacia, Teatro Mercadante

ottobre 2023 / aprile 2024

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Teatro Acacia – ore 20:30

‘Note a Margine’

di Nicola Piovani

con

Marina Cesari – sax

Marco Loddo – contrabbasso

Vittorino Naso – percussioni

Nicola Piovani – pianoforte

Nicola Piovani – Biografia essenziale

Nicola Piovani è nato il 26 maggio 1946 a Roma. Di mestiere fa il Musicista: pianista, direttore d’orchestra, compositore di musica per il cinema e il teatro, di canzoni, di musica da camera e sinfonica. Fra i maestri che l’hanno avviato alla composizione, il greco Manos Hadjidakis.

Gran parte dell’attività di Nicola Piovani è dedicata al cinema e al teatro, fra i quali si divide con passione. Nel 1968 la sua prima colonna sonora: per i cinegiornali sul movimento studentesco della facoltà di Filosofia, che frequentava, di Silvano Agosti; sempre di Agosti è lungometraggio ‘N. P. Il segreto dell’anno successivo’.

Di lì comincia una carriera che lo porta a scrivere musica con i maggiori registi italiani: Bellocchio, Monicelli, i Taviani, Moretti, Loy, Tornatore, Benigni; e poi Federico Fellini, che si è rivolto al musicista per i suoi ultimi tre film.

Fra i registi stranieri ricordiamo Ben Von Verbong, Pál Gábor, Dusan Makavejev, Bigas Luna, Jos Stelling, John Irvin, Sergej Bodrov, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Lioret, Luis Sepulveda, Danièle Thompson, Xavier Durringer.

Con la colonna sonora de ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, vince il premio Oscar. Riceve inoltre nel corso degli anni tre David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, tre Nastri d’argento, due Ciak d’or, il Globo d’Oro della stampa estera e il Premio Elsa Morante.

Attivo anche come autore di canzoni, negli anni Settanta compone a quattro mani con Fabrizio De André gli album ‘Non al denaro, non all’amore né al cielo’ e ‘Storia di un impiegato’.

Sin dall’inizio Piovani affianca al lavoro nel cinema quello per il teatro, scrivendo musiche di scena per gli allestimenti di Carlo Cecchi, Luca De Filippo, Maurizio Scaparro e Vittorio Gassman. Nel 1989, con Luigi Magni e Pietro Garinei, crea per il Teatro Sistina la commedia musicale I sette re di Roma.

Alla fine degli anni Ottanta, inizia il sodalizio artistico con Vincenzo Cerami. Insieme all’attore Lello Arena, fondano la Compagnia della Luna. I primi frutti di questa collaborazione sono ‘La cantata del Fiore’, 1988, e ‘La cantata del Buffo’, 1990.

Seguono ‘Il Signor Novecento’, 1992, ‘Canti di scena’, 1993, e ‘Romanzo musicale’, 1998. Nel 1998, ‘La Pietà – Stabat Mater per voce recitante, due cantanti e orchestra’ su testo di Vincenzo Cerami, l’opera è stata replicata più volte, a Betlemme, a Tel Aviv, a Roma, a Catania, a Orvieto, nel 2019 al Teatro dell’Opera di Roma.

Nel 2001 ‘Il Concerto in quintetto’. Nel 2002 lavora a Parigi dove, al Théâtre de Chaillot, presenta ‘Concha Bonita’, uno spettacolo che si colloca a metà strada tra l’opera e l’operetta. Nel 2003 presenta in Grecia, sull’isola di Delos, ‘L’isola della luce’ una partitura per voce recitante, due cantanti e orchestra, commissionata dal ministero della cultura di Atene.

Nel 2007 compone una suite orchestrale ispirata al numero sette, intitolata ‘Epta’. Nel 2009, su testo di Eduardo De Filippo, scrive la cantata sinfonica Padre Cicogna, scritta per la voce recitante di Luca De Filippo. L’opera ‘Viaggi di Ulisse’ è stata composta e rappresentata per la prima volta il 2 Settembre 2011 al Ravello Festival.

Dal 2015 viene ininterrottamente rappresentato, in Italia e all’estero, ‘La Musica è pericolosa’. Nel 2015 debutta al Ravenna Festival La Vita Nuova, una breve opera musicale ispirata all’opera poetica di Dante. Rappresentata più volte. La più recente il 25 marzo 2021 a Madrid in occasione del Dantedi per il settimo centenario della morte di Dante.

Nel 2013 esce il suo primo disco di canzoni ‘Cantabile’, con le voci dei cantanti amici De Gregori, Servillo, Giorgia, Grigolo, Ferreri, Mannoia, Proietti, Benigni, Jovanotti, Noa, Morandi, Benigni, e con la partecipazione dei Solisti della Scala di Milano. Nicola Piovani nel 2008 è stato nominato Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.