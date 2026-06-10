NEXT NAPOLI, conclusa la prima fase di selezione

134 proposte presentate, ammessi 60 progetti di innovazione sociale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è conclusa la prima fase di selezione di NEXT NAPOLI – Spazi di Innovazione Sociale, il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie del Sud 2021-2027, con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro.

L’avviso pubblico ha registrato una significativa partecipazione da parte del territorio cittadino, con 134 candidature presentate da Enti del Terzo Settore e gruppi informali di cittadini.

Al termine dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice sono stati ammessi alla successiva fase di accompagnamento progettuale 60 soggetti, mentre ulteriori 13 candidature sono risultate idonee e collocate in graduatoria di riserva.

Le proposte selezionate interessano tutte le Municipalità cittadine e si concentrano prevalentemente sui temi dell’inclusione e della coesione sociale, dello sviluppo dell’imprenditorialità civica e della produzione culturale e creativa, confermando la capacità del tessuto associativo e civico napoletano di interpretare i bisogni delle comunità locali e di elaborare risposte innovative alle sfide sociali contemporanee.

Particolarmente significativo il dato relativo alla partecipazione delle realtà del Terzo Settore, che rappresentano la componente maggioritaria delle candidature presentate, ma anche il coinvolgimento di gruppi informali di cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco con idee e progetti rivolti al benessere collettivo, alla crescita delle comunità e alla valorizzazione dei territori.

Tra i soggetti ammessi figurano inoltre diverse realtà già protagoniste della precedente esperienza de ‘I Quartieri dell’Innovazione’, a conferma della continuità e della maturazione di un ecosistema cittadino dell’innovazione sociale che negli anni ha saputo consolidare competenze, relazioni e capacità progettuali.

L’Assessore alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani, commenta:

I risultati di questa prima fase confermano la bontà della scelta compiuta dall’Amministrazione comunale di investire sull’innovazione sociale come leva di sviluppo, inclusione e partecipazione. L’elevato numero di candidature ricevute e, soprattutto, la qualità delle proposte presentate testimoniano la vivacità del tessuto associativo, civico e imprenditoriale della nostra Città e la forte volontà di contribuire alla costruzione di risposte concrete ai bisogni dei territori. NEXT NAPOLI non è soltanto un’opportunità di finanziamento, ma un percorso che mette al centro le persone, le comunità e la capacità di generare valore pubblico. Dai progetti presentati emerge una Città che vuole investire sui giovani, contrastare le fragilità sociali, creare occasioni di lavoro, promuovere inclusione e rafforzare i legami di comunità. Questo risultato è stato possibile anche grazie all’importante lavoro svolto dagli uffici dell’Area Giovani e Lavoro, dall’assistenza tecnica e da tutti i soggetti coinvolti nella costruzione e nell’attuazione dell’intervento, che hanno garantito trasparenza, qualità della selezione e una corretta allocazione delle risorse pubbliche. Il compito delle istituzioni è proprio quello di creare le condizioni affinché le migliori energie del territorio possano emergere, crescere e trasformarsi in opportunità concrete per la città.

Con l’avvio della fase di accompagnamento progettuale entra ora nel vivo un percorso che punta a trasformare idee innovative in interventi capaci di produrre impatti duraturi sul piano sociale, occupazionale e comunitario, contribuendo alla costruzione di una Napoli sempre più inclusiva, equa e generativa

I 60 soggetti ammessi accederanno ora ai percorsi di formazione, tutoraggio e accompagnamento previsti dal progetto, al termine dei quali potranno concorrere all’assegnazione dei contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione delle iniziative selezionate.