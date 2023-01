Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità per rilancio Umbria

Incontro il 30 gennaio presso Palazzo Donini a Perugia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Il 30 gennaio a Palazzo Donini, presso la Presidenza della Regione Umbria, si terrà un incontro sugli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale come Next Generation EU, i fondi del bilancio UE e della Banca europea per gli investimenti.

L’evento, dal titolo ‘Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell’Umbria’, mira a illustrare e a discutere gli effetti positivi e le potenzialità per il territorio.

La mattinata prevede una tavola rotonda di confronto tra gli eurodeputati Luisa Regimenti (PPE, FI), Camilla Laureti (S&D, PD), Antonio Maria Rinaldi (ID, Lega), Nicola Procaccini (ECR, FdI) e rappresentanti locali ed europei coinvolti nello sviluppo imprenditoriale, commerciale e agricolo dell’Umbria.

L’incontro è voluto da: Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, CESAR – Europe Direct Umbria e Regione Umbria.

A introdurre l’iniziativa ci saranno gli interventi di ospiti come la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il Ministro per gli affari europei Raffaele Fitto e la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti.

I saluti istituzionali sono affidati alla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, che chiuderà anche i lavori, al Presidente CESAR e rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, al capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e al Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti.

Quando: 30 gennaio 2023, dalle 9:00

Dove: Palazzo Donini, Piazza Italia 96, Perugia

Programma completo