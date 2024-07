NeWMALab 2024: arte ponte tra inclusione ed espressione del femminile

Iniziativa sociale e culturale per favorire l’inclusione a creare un forte senso di comunità e solidarietà tra donne, che vada oltre le origini

Punta ad offrire alle donne migranti e alle donne italiane, in particolare alle utenti dei Centri Antiviolenza, un’opportunità di condivisione e di crescita attraverso l’arte.

È il progetto ‘NeWMALab – Neapolitan World Music and Arts Lab’, organizzato dall’associazione di promozione sociale Le Kassandre, promosso e finanziato dal Comune di Napoli – Cultura, nell’ambito di ‘Napoli Città della Musica’.

L’iniziativa intende sostenere il processo di fuoriuscita dalla violenza e favorire l’inclusione creando un forte senso di comunità e solidarietà tra donne attraverso l’incontro tra diverse culture e comunità presenti sul territorio.

Il linguaggio universale della voce e del corpo saranno utilizzati, in questo percorso, come strumenti di espressione e connessione per aiutare le donne migranti a conoscere i servizi presenti sul territorio e favorire un percorso di emancipazione.

Sono aperte, a tutte le donne maggiorenni, le iscrizioni ai laboratori che, da settembre a novembre, il lunedì ed il venerdì, si terranno presso Trail Music Lab, Coffee Brecht e, successivamente, Auditorium Novecento, tutti situati nel centro storico di Napoli.

I due laboratori artistici gratuiti, rivolti a donne di diverse origini e culture, sono il Laboratorio di Danza Etnica e Coreografia condotto da Diana Magri e il Laboratorio di Canto e Coro Multietnico guidato da Ciro Riccardi e Tatsiana Liavusik.

L’esperienza laboratoriale culminerà con uno spettacolo partecipato, che si terrà il 12 dicembre presso il Teatro Bolivar.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai laboratori, è possibile contattare Le Kassandre via e-mail all’indirizzo infolekassandre@gmail.com oppure telefonicamente al numero 3880979950.

Il delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi, afferma:

Napoli Città della Musica non è solo spettacolo, ma anche inclusione, solidarietà, crescita condivisa. Con NeWMALab abbiamo scelto di partire dall’universalità della musica per promuovere il valore della diversità e il mutuo rispetto, invitare alla libera espressione di sé attraverso l’arte, contrastare ogni forma di violenza o discriminazione. Un impegno che caratterizza la proposta culturale dell’Amministrazione comunale, che supera l’intrattenimento per creare occasioni di riflessione e nuove strade per lo sviluppo personale e sociale.

Elisabetta Riccardi, Presidente emerita dell’associazione Le Kassandre ed ideatrice del progetto, spiega: