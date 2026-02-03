‘NeverNeverGreen’: serata omaggio alle canzoni nascoste di Luigi Tenco

Appuntamento il 6 febbraio all’Antica Stamperia Rubattino di Roma

Torna ‘NeverNeverGreen’, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino di Roma con una serata sulle canzoni sconosciute di Francesco De Gregori.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio alle 21:00 e protagoniste saranno quelle di Luigi Tenco.

‘NeverNeverGreen’ vuole raccontare appunto i gioielli nascosti dei repertori dei grandi cantautori italiani, attraverso i brani stessi, eseguiti da artisti di prim’ordine della scena romana e non solo, e attraverso racconti, aneddoti e annotazioni di Deregibus, ma anche con video rari, interventi, letture e altro ancora.

Il 6 febbraio a interpretare un selezionato grappolo di canzoni di Tenco saranno interpreti di rilievo come Raffaella Misiti, Ilaria Pilar Patassini, entrambe accompagnate alla chitarra da Stefano Scatozza, Antonio Pignatiello, Piji e i Têtes de Bois.

Sarà presente Michele Piacentini, rappresentante della famiglia Tenco.