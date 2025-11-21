Neve e vento, codice giallo in Toscana 21 e 22 novembre 2025

Aria fredda proveniente dall’Europa orientale

In arrivo aria fredda proveniente dall’Europa orientale. La Toscana sarà interessata a partire dalla serata di oggi, venerdì 21 novembre.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido dalle 21:00 di oggi, venerdì, fino alle 15:00 di domani, sabato, per le zone orientali e meridionali.

Il codice giallo per vento è valido dalla mezzanotte fino alle 20:00 di domani e interesserà le zone centrali.

Oggi possibile neve sull’Appennino settentrionale, oltre i 1.000 metri, con scarsi accumuli. Dalla serata le nevicate saranno possibili su tutto l’Appennino oltre i 700 – 800 metri e sull’Amiata oltre i 1000 metri.

Domani, sabato, nella notte ulteriore abbassamento della quota neve, che nel primo mattino, sarà intorno ai 300 – 500 metri in Appennino e i 600 – 700 metri sull’Amiata e sulle altre zone della regione.

Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni già in mattinata sull’Appennino settentrionale e dal pomeriggio sulle restanti zone appenniniche e sull’Amiata.

Domani rinforzo dei venti da nord est con raffiche fino a 70 – 90 km/h sui crinali appenninici, 60 -80 km/h in Arcipelago, altrove raffiche fino a 50- 70 km/h ad eccezione del nord ovest.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo