Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina

In vigore fino alle ore 20:00 del 5 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Emesso dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20:00 di oggi fino alle 20:00 di domani, lunedì 5 gennaio.

Da stasera possibili deboli nevicate sull’Appennino orientale e settentrionale e sul Pratomagno.

La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell’Alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani.

Previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna, oltre 600 m, e fino 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino e fino a 5 cm a quote di montagna, e non significativi a quote collinari, sui restanti settori appenninici e sul Pratomagno.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.