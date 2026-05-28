NeurologiAversa III edizione: convegno al Dip. Ingegneria della SUN

Riceviamo e pubblichiamo.

‘NeurologiAversa’ è alla terza edizione. Il convegno è in programma venerdì 29 maggio al dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli ad Aversa (CE) in via Roma. L’appuntamento è dalle 8:30 alle 17:30.

Responsabile scientifico dell’evento formativo è il dottore Giovanni Cerullo.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Campania, dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta presieduto da Carlo Manzi, dall’ASL Caserta e dall’ISA AII.

L’incontro si aprirà con la lectio magistralis del dottor Cerullo, sul tema ‘West Nile virus neuroinvasivo’, che sottolinea:

È ormai un appuntamento fisso: una giornata in cui la città di Aversa si apre alla neurologia. E per noi è un onore ospitare relatori provenienti da tutta Italia.

Il programma scientifico, articolato in più sessioni, affronterà tematiche di rilevante attualità quali le patologie cerebrovascolari, l’epilessia, le neuropatie periferiche, la sclerosi multipla, le cefalee, le malattie neurodegenerative e i disturbi cognitivi.

All’importante appuntamento parteciperanno i principali stakeholder della Regione Campania.

Il convegno scientifico è rivolto a medici chirurghi, tutte le discipline, tecnici sanitari di radiologia medica, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, infermieri, tecnici di neurofisiopatologia.